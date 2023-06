Oroscopo Branko domani 12 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi Venere, pianeta dell’amore, non sarà in un buono stato cosmico, quindi dovete stare attenti perché potrebbe causarvi dispiacere in campo sentimentale o familiare. In una relazione sulla quale hai un grande ottimismo e prevedi di compiere alcuni passi importanti, potresti avere una sorpresa piuttosto dolorosa.

Toro

Oggi avrai uno di quei giorni in cui ti sentirai come un imperatore sul suo trono, circondato dai tuoi cari e vedendo come le cose vanno come desideravi di più. È un giorno fortunato perché oltre a tutto questo riceverai anche ottime notizie relative ai progetti che hai in mente.

Gemelli

Mercurio, il tuo pianeta dominante, oggi sarà in un aspetto molto buono e non solo ti aiuterà a goderti una giornata felice e piacevole, ma anche, e questo è più importante, ti verranno in mente idee e progetti importanti. Oggi sarai molto intuitivo e ispirato e sarai in grado di vedere chiaramente molte cose di cui prima non eri capace.

Cancro

Ottima giornata per viaggiare e anche per avventurarsi un po’. In un inconscio impulso di audacia, oggi ti sentirai spinto a lasciare quella casa dove trovi sicurezza e pace per uscire alla ricerca di nuove emozioni, soprattutto sentimentali. Sarà una giornata felice e ricca di emozioni.