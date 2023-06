Oroscopo Branko domani 12 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Non preoccuparti troppo delle piccole cose. La terra stessa vi sostiene, nutrendovi di energia positiva. Sarai più flessibile con gli altri e saranno più disposti ad ascoltarti. Questo non è il momento per l’Ariete di non essere d’accordo con i capi o chiedere un aumento. Le tue emozioni sono calmanti e ammorbidite. Chiarirai i dubbi che ancora ti hanno infastidito la scorsa settimana.

Toro

Oggi è facile identificarsi emotivamente con i propri beni e valori. Questo è il motivo per cui potresti scoprire che ti stai difendendo in aree in cui non c’è davvero nulla in gioco. La tua popolarità attirerà persone che potrebbero davvero aiutarti. Ci sono nuove amicizie in vista. Tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo, la creatività o i cambiamenti di carriera sarà ben pianificato. Oggi, Toro, vorrai far sentire la tua presenza e la tua spontaneità. Né tu né il tuo partner avrete motivo di pentirvene.

Gemelli

Oggi avrai emozioni in superficie. Sentirai più comprensione degli altri perché sei sensibile ai loro bisogni. Un senso di benessere interiore ti permette di mettere le tue idee in prospettiva e l’atmosfera calma ti dà forza. Sarai creativo e ispirato a trovare modi per semplificarti la vita. Gemelli, prova a metterli in pratica oggi. Non dare alcuna bandiera rossa a meno che tu non sia sicuro dei fatti sul tuo partner. La discussione diretta ti permetterà di chiarire alcuni punti oscuri.

Cancro

Ultimamente, la tua attenzione è stata rivolta alla casa e alla famiglia. Non sei antisociale. Hai solo bisogno di un po ‘di tempo per te stesso. Non prestare troppa attenzione ai pettegolezzi là fuori. Solo tu scoprirai la verità. Non essere stordito, mantieni la tua dignità e sii te stesso. Non prestare attenzione ai giudizi degli altri. Non cercare di controllare la situazione. Cancro, segui il flusso e tieni d’occhio il tuo partner. Le tue paure sono infondate.

Leone

Oggi il contatto con amici e gruppi sarà importante per te. Senti il bisogno di creare un legame più profondo. In effetti, potresti sentirti più protettivo o comprensivo del solito nei confronti di qualcuno. Ami flirtare e non perderai l’occasione di farlo, Leo. La tua luce e i tuoi poteri seduttivi naturali ti faranno mantenere il controllo della situazione. Devi solo sapere come mantenere le distanze. Sii chiaro che alcune persone non hanno la tua stessa visione delle relazioni umane.

Vergine

Il tuo senso dell’umorismo ti proteggerà da eventuali insidie e sarai abbastanza intelligente e astuto da risolvere un problema fallito, permettendoti di salvare una situazione che avrebbe potuto essere difficile per te o per il tuo team. Oggi, Vergine, sarai più affascinante che mai. Fai attenzione a non lasciare una scia di cuori spezzati nella tua scia. Sarai irresistibilmente attratto dal far sentire la tua presenza e spontaneità.

Bilancia

I cambiamenti di modello al lavoro ti stanno portando fortuna. Utilizzerai meno energia se conserverai momenti di solitudine e intimità. C’è troppo da fare intorno a te. Una storia d’amore potrebbe causare problemi per alcuni Bilancia. Se è così, non lasciare che le cose sfuggano al tuo controllo e assicurati di mantenere la logica per superarla. Non prendere decisioni definitive. Aspetta che le acque siano più calme.

Scorpione

Le tue esperienze emotive saranno più intense oggi. Molti Scorpioni saranno coinvolti in dettagli relativi alla proprietà condivisa del loro partner, eredità, testamenti, successioni o beni. Possono anche desiderare qualcosa che appartiene a qualcun altro. Sarai più preciso e conciso nel modo in cui ti esprimi. Tuttavia, non dimenticare di considerare gli altri. Le tue richieste o quelle del tuo partner saranno nel tuo mirino. Devi andare passo dopo passo e rallentare le tue richieste in modo da poter ottenere il massimo da tutto.

Sagittario

Oggi sarai il miglior stratega e più sottile del solito. Le persone troveranno facile fidarsi di te. Non abusare della loro fiducia. Evita di fare viaggi inutili. Potresti sprecare il tuo tempo prezioso negli ingorghi. Utilizza i mezzi tecnici che hai a disposizione, come WhatsApp o Skype. Alcuni Sagittario si riuniranno con vecchi amici e pianificheranno una serata insieme. Sarai così eccitato che è l’unica cosa a cui puoi pensare tutto il giorno.

Capricorno

Oggi non saprai da dove iniziare e sarai assalito da mille obblighi contemporaneamente, quindi dai la priorità. Approfitterai delle tue risorse per poter gestire i tuoi affari correnti. Pensa a uscire con amici e persone care. Se possibile, dedica un po ‘di tempo per organizzarti meglio nei dettagli essenziali della tua vita. C’è un soffio di rivalità nella tua sfera emotiva. In questa occasione, Capricorno, sarai pronto a metterti alla prova e avrai ragione a non farti confondere dalle apparenze.

Acquario

Questo è un giorno per te per concentrarti sulla stabilità e sulla fiducia, consolidando le cose con chi ti è vicino e mettendo le tue carte sul tavolo. In generale, sarai in grado di essere diplomatico senza sentirti frustrato. Parla solo dei tuoi piani. L’amore ti porta speranza e troverai una grande soddisfazione che eliminerà i tuoi dubbi, se li hai. Il futuro è un miglioramento del presente, l’Acquario. Sarai pieno di ispirazione, quindi non esitare a seguire il tuo intuito.

Pesci

Oggi sarai attivo e pieno di ingegno. La luna ti doterà di una straordinaria capacità di passare dal pensiero all’azione. Riuscirai persino a superare la tua ombra e le persone intorno a te avranno difficoltà a reagire in tempo. Torna alle tue radici, trascorri un po ‘di tempo con i tuoi amici veri e sinceri. Ti aiuterà a bandire i pensieri oscuri. Fondamentalmente, Pesci, è necessario sentirsi coccolati e, soprattutto, la tranquillità emotiva di rilassarsi in un ambiente familiare.