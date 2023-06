Oroscopo Branko domani 12 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Ogni lotta ha la sua ricompensa, e ancor di più per te, che di solito hai fortuna, quindi oggi ti accadrà qualcosa che desideravi da tempo, e in un certo senso un sogno importante si avvererà. Tuttavia, sai cosa succede di solito molte volte, potresti finire per perdere interesse in seguito.

Capricorno

Tieni presente che oggi Venere, il pianeta dell’amore, non è in un buono stato cosmico e in questo momento è consigliabile fare attenzione a non avere grandi illusioni, e ancora di più se quelle illusioni sembrano diventare realtà. Prima o poi qualcosa andrà storto o qualcosa arriverà a spezzare il tuo bellissimo sogno d’amore.

Acquario

Per te, quasi più importante dell’essere deluso dall’amore è che un amico ti tradisca, perché consideri l’amicizia la relazione più importante e quella in cui investi di più, quindi oggi devi stare attento, poiché quel pericolo esiste davvero. Potrebbe non essere un tradimento, ma potrebbe non esserci quando ne hai bisogno.

Pesci

Una delle cose migliori che hai, e che onorerai oggi, è che di solito dai il massimo nelle situazioni più difficili e dolorose. Se quel dolore colpisce te o altre persone, è allora che cresci e mostri il meglio di te stesso, ed è proprio per questo che oggi sarà una buona giornata in cui brillerai.