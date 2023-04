Oroscopo Branko domani 13 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

È il momento ideale per prendere decisioni, anche per rompere bruscamente con persone o situazioni del passato che ostacolano o bloccano la tua evoluzione. Ora le influenze planetarie non possono essere migliori, ecco perché i successi e i successi che ottieni in questi giorni potrebbero non ripetersi se lasci passare mesi.

Capricorno

Questo non è il momento di essere indecisi, è il momento di andare avanti, di prendere decisioni o iniziative che a medio termine trasformeranno in meglio la tua vita. Non preoccuparti di quale strada scegliere o quale opzione prendere, ora la fortuna è con te e il destino ti condurrà alla vittoria ovunque tu vada. Molto favorevole per i viaggi.

Acquario

Venere ti invierà le sue migliori influenze in questa e nelle prossime settimane, e questo ti aiuterà a tirare fuori la tua versione migliore. È un momento ideale se hai un lavoro rivolto al pubblico o in cui le relazioni e le comunicazioni sono importanti. Oggi o a brevissimo ti aspetta un successo lavorativo che tanto desideravi.

Pesci

Questo non è il momento di dubitare e lasciare che le cose accadano intorno a te senza intervenire. Il tuo pianeta dominante, Giove, è in una posizione astrologica difficile da migliorare e non dubitare che questo sia un mese eccellente per prendere ogni tipo di iniziativa o decisione. Adesso andrà tutto bene, dopo chissà.