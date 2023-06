Oroscopo Branko domani 13 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Inizi una nuova settimana con molto slancio e totalmente determinato a prendere decisioni e ridurre le tue perdite con alcune persone o alcuni problemi. La fortuna sarà dalla tua parte e qualunque cosa tu faccia ti sarà vantaggiosa, inoltre, non dovresti temere nulla dai tuoi nemici, perché in fondo ti temono e nascondono le loro intenzioni.

Vergine

Questi giorni porteranno cambiamenti favorevoli alla tua vita e, in generale, nuove opportunità e piacevoli sorprese che, soprattutto, ti porteranno nuove illusioni e traguardi, nuovi traguardi per cui lottare con entusiasmo e speranza. E questo nuovo ciclo inizierà questa settimana grazie al fortunato influsso di Giove.

Bilancia

Inizi una settimana di tendenze favorevoli e costruttive, che ti riserveranno anche piacevolissime sorprese in relazione al denaro. Una settimana comoda per te in cui potrai ottenere traguardi e traguardi grazie al tuo atteggiamento collaborativo e amico delle intese e degli accordi. Risoluzione di problemi o conflitti.

Scorpione

Nuove illusioni e speranze si aprono per te da questa settimana che inizia oggi, e soprattutto legate al lavoro e agli affari mondani. Nuovi percorsi e opportunità che restituiranno la tua gioia e ti aiuteranno a lasciarti alle spalle problemi e conflitti che ti sono costati molto da superare.