Oroscopo Branko domani 14 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non è un brutto momento per te per fare un’analisi generale della tua salute. Vai dal medico e cerca di ottenere una revisione approfondita. Allora sarai più calmo. La tua immaginazione è stimolata al massimo in questi giorni. Cogli l’opportunità di avanzare in quei compiti che richiedono una forte componente di creazione. Nasceranno nuove idee. In questi giorni amore e sport si mescolano nella tua vita. In qualche modo questi due aspetti tendono a incontrarsi. In campo economico, piccoli problemi che verranno risolti.

Vergine

È tempo di fare nuovi progetti per il futuro, sostenuti dalla calma e dalla saggezza che ti dà l’esperienza. I problemi scompariranno molto presto se ci tieni a loro. Sii diretto, non percorrere strade tortuose per dire quello che pensi, perché alla fine possono fraintenderti. Se qualcuno si sente offeso, cerca di appianare le cose, ma non cedere. Pretendi ciò che ritieni di meritare e non lasciare che timori infondati ti impediscano di fare richieste giuste. Ti meriti più riconoscimento e rispetto.

Bilancia

La giornata di oggi sarà carica di lavoro, quindi finirai per essere esausto. Ma quando tornerai a casa sentirai l’apprezzamento e l’affetto di chi ti circonda e saprai apprezzarlo e godertelo. Hai un urgente bisogno di controllare le tue spese. La fine del mese minaccia e i tuoi numeri iniziano già a essere preoccupanti. Non eccedere in lussi o intrattenimenti. Una delle battaglie contro le persone che cercheranno di relegarti nel tuo stato attuale si deciderà a tuo favore. Ma non cantare vittoria troppo presto, perché presto ce ne saranno di nuove.

Scorpione

Nei tuoi piani per oggi non dimenticare di includere la tua famiglia. Proponiti di essere colui che dà l’esempio organizzando attività in cui ognuno possa esprimere le proprie preoccupazioni. Prima inizi i tuoi progetti futuri, più possibilità avrai di portarli avanti. Tutto ciò che ti preoccupa ora domani sarà un ricordo del passato. Devi pianificare molto bene la giornata oggi, perché hai troppe cose importanti da fare e alcune di esse potrebbero essere trascurate. Alla fine della giornata, esci, non rinchiuderti.