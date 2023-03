Oroscopo Branko domani 14 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: non fidarti ciecamente delle persone che hai appena incontrato. Mantieni i tuoi progetti al sicuro. Le cose accadranno, ma non nei tempi che desideri. Amore: Massima tensione. Ti faranno richieste che non sei disposto a soddisfare. Sarai la priorità e le tue esigenze le più importanti. Ricchezza: è giunto il momento di prendere decisioni urgenti. Nessuno oserà affrontarti negli affari. Tira fuori la tua personalità. Benessere: non essere così duro con te stesso. Le richieste non ti porteranno da nessuna parte. Dai valore a tutto ciò che hai ottenuto con fatica fino ad oggi. Piano.

Oroscopo Branko 14 marzo 2023 Vergine