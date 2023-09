Oroscopo Branko domani 14 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Mostra la tua gratitudine a coloro che ti aiutano. Un buon ambiente di lavoro è la metà di ciò che serve affinché le cose vadano bene sotto ogni aspetto. Si prevede un ricongiungimento familiare molto teso, in cui alcuni scontri specifici potrebbero trasformarsi in un pericoloso allontanamento. Più di una persona sta aspettando che tu prenda una decisione che li interessa e li influenza. Non abbiate fretta, ma non fateli nemmeno aspettare più del necessario.

Un massaggio non ti farebbe affatto male per liberarti dalle tensioni che sono riuscite a paralizzare parte dei tuoi muscoli. Se possibile, affidatevi ad un professionista. Oggi troverai una persona che non vedi da molto tempo e che difficilmente riconoscerai perché è cambiata molto fisicamente. Se non hai un partner, puoi tentare la fortuna. Cerca di aprirti ad altre persone, ad altri ambienti. Le stelle vi sostengono nelle vostre nuove avventure, siano esse sentimentali o professionali. Non lasciare che questa possibilità vada via.

Acquario

Cerca di distribuire le tue energie in modo intelligente e non spendere tutte le tue risorse nel lavoro. Tornare a casa esausto ti impedisce di goderti la famiglia. Hai bisogno che la tua dieta migliori il più presto possibile. Una buona scommessa sono gli alimenti naturali, senza conservanti. Notizie inquietanti sul lavoro. Pensa molto attentamente a chi porre le domande, perché il valore delle risposte dipenderà molto dalla qualità delle fonti. Una riconciliazione è in arrivo.

Pesci

Non insistere nel cambiare le cose ogni tanto, lascia che si sistemino e dagli una possibilità. Prendi la vita con più calma. Anche se non lo cerchi, la vita ti sta cambiando in modo vertiginoso. Non provare a frenare e non preoccuparti di sterzare nella giusta direzione. Se dovete organizzare una festa o un incontro, cercate di ritardarlo di almeno una settimana, perché a quel punto vi troverete al massimo delle forze.