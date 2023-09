Oroscopo Branko domani 14 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il dubbio è un buon compagno, ma l’indecisione nuoce ai tuoi progressi in campo economico. È meglio commettere un errore una volta piuttosto che non osare mai migliorare. L’armonia che ti manca in casa potrebbe essere motivata da una vecchia ferita che non è completamente guarita. Se riesci a rilevarlo, chiudilo definitivamente. Ascolta i preziosi consigli che ti danno le persone che ti vogliono bene e che non hanno interesse per la tua attività, perché ti aiuteranno a vedere le cose con più chiarezza.

Incanala le tue energie verso gli studi, lavora ora che sei forte e così ti sentirai molto meglio. Se perdi tempo, te ne pentirai. Cercate di rafforzare il più possibile i vostri legami affettivi e familiari, perché saranno la base su cui potrete costruire una personalità più forte e stabile. Oggi avrai molte difficoltà a raggiungere un accordo con chi ti circonda e questo sarà un ostacolo se pensi di fare un lavoro di squadra.

Bilancia

È nel tuo migliore interesse essere tanto pratico quanto sincero. E se c’è qualcosa che non ti piace o non ti interessa, dillo senza esitazione o paura di ferire qualcuno. Alla lunga sarà meglio. Buona giornata per dedicare del tempo ad attività passive che non richiedono troppo impegno. È ora di riposare, ne hai davvero bisogno. Oggi prenderai coscienza della vera situazione che sta attraversando il tuo rapporto con il tuo partner e questo ti sconcerterà. Sarà il primo passo verso la soluzione.

Scorpione

Organizza una serata fuori con il tuo partner oggi, ma offrila come una sorpresa. Riaccenderà il fuoco della passione tra i due, che ultimamente si è un po’ spenta. Giorno di intensi rapporti amorosi e sessuali. Cerca momenti di piacere ovunque, non importa quanto possa sembrare strano, perché troverai nuove sensazioni. Le responsabilità che ricadono su di te senza sosta finiranno per trascinarti giù se non reagisci. Faresti meglio a rifiutare nuovi incarichi, altrimenti finirai per crollare.