Oroscopo Branko domani 14 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Chi ti circonda riconosce il lavoro che stai facendo. È il momento di chiedere aiuto, se ne hai bisogno, a chi meglio può offrirtelo. Qualcuno del tuo passato tornerà nella tua vita per qualche giorno e non sarà un’esperienza piacevole. Prima giri quella pagina della tua esistenza, meglio è. Alcune delle paure che ti tormentano non hanno fondamento. Esistono solo nella tua testa. Superali e potrai vivere in pace.

Toro

Giornata di conversazioni, di accordi con la persona con cui vuoi condividere la tua vita. Gli impegni che prendi oggi saranno difficili da rompere. Se ti dà fastidio occuparti delle faccende domestiche, cerca un’alternativa che renda tutti felici, ma non caricare gli altri con i lavori che ti corrispondono. La crisi che state attraversando non è altro che una battuta d’arresto in un trend generale positivo. Evidenzia la tua capacità di ottenere le cose che desideri, anche se lentamente.

Gemelli

Arrendersi, negoziare. Queste saranno le chiavi affinché tu possa realizzare alcuni dei progetti in sospeso da qualche settimana a casa tua. Usa il buon senso quando prendi una decisione in cui stai rischiando un sacco di soldi, la soluzione è abbastanza semplice. Cerca di riposare di più. Se i problemi di lavoro ti hanno irritato, non pagarlo alla prima persona che ti passa accanto a casa, altrimenti in futuro potrebbe pagarti con la stessa moneta.

Cancro

La tua attrattiva personale farà sì che una persona che ti piace davvero e alla quale non hai osato avvicinarsi oggi si avvicini a te. La conversazione sarà piacevole. L’eccesso di orgoglio metterà difficoltà nelle tue relazioni personali oggi. Cerchi di convincerti di essere la vittima, ma non lo sei. Date una possibilità al dialogo. Se sei a corto di soldi, non cercare di ottenere prestiti dai tuoi amici, altrimenti le tue relazioni saranno offuscate dai debiti finanziari. Vai in banca.