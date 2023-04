Oroscopo Branko domani 15 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Nonostante i magnifici momenti che l’energia benefica del Sole e di Giove vi sta regalando al massimo della sua potenza, tuttavia, la giornata di oggi sarà un po’ offuscata da alcune tensioni e turbamenti che vi attendono nell’ambiente familiare e tra le mura domestiche, soprattutto con i vostri figli o qualcuno più giovane.

Vergine

Nonostante gli ottimi momenti che state vivendo in questi ultimi tempi per quanto riguarda il lavoro e le questioni finanziarie, però, piccoli problemi senza importanza, o anche solo preoccupazioni, vi faranno sentire a volte molto sopraffatti o vi sentirete come se doveste affrontare una crisi.

Bilancia

Tempi di cambiamento stanno arrivando per te, ma per fortuna cambia in meglio. Sta per finire un periodo di preoccupazioni e crisi che vi ha travolto ultimamente e se ne apre un altro molto più pieno di speranza in cui finalmente si apriranno porte a cui bussate da tempo. Qualcuno molto negativo per te si allontana dalla tua vita.

Scorpione

Questo non è il momento di essere troppo prudenti o di evitare qualsiasi rischio. Ora il migliore dei pianeti, Giove, regna nel cielo e non solo ti porterà fortuna, ma scongiurerà anche i pericoli. Altre volte, in momenti di pericolo molto maggiore, ti mostri pazzo e spericolato e rischi tutto. Ma ora sarebbe il momento.