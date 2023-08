Oroscopo Branko domani 17 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Fino ad ora, il tuo partner sa perfettamente come sopportare i tuoi sfoghi. Tuttavia, cerca di correggere questo atteggiamento, che potrebbe derivare da un malinteso. Qualcuno ti accuserà di aver commesso un grave errore sul lavoro. Non accettare suggerimenti o prestare attenzione ai suggerimenti, ma non permettere nemmeno la calunnia. Assicurati che il tuo atteggiamento non sia troppo passivo oggi nel rapporto con la tua famiglia, loro hanno bisogno di te.

Toro

Non vuoi avventurarti in un territorio che non controlli, soprattutto se rischi qualcosa con esso. Oggi il tuo segno non è affatto favorevole a tentare l’ignoto. Costruire castelli in aria è un divertimento pericoloso se si finisce per credere che l’edificio possa reggersi in piedi. Sii molto più realistico. Fai attenzione a chi ti avvisa che hai bisogno di un po’ più di riposo e dedicati a ordinare le tue cose. Fai una passeggiata mattutina o fai un po’ di esercizio fisico moderato.

Gemelli

Considera che la collaborazione è una strada a doppio senso se è vera collaborazione e se vuoi davvero che dia tutti i risultati attesi. Si avvicina un buon momento. Sei così innamorato che riesci a credere a tutto ciò che ti dice il tuo partner, e potrebbe non essere tutto vero. Senza cadere in inutili diffidenze, fate un po’ di attenzione. Continui a rimandare una conversazione con i tuoi genitori che prima o poi dovrai affrontare anche se non ti piace. Provalo oggi, tutto andrà meglio di quanto pensi.

Cancro

Dovresti sforzarti di migliorare le tue relazioni sociali. Anche se preferisci stare da solo o in un ambiente intimo, cerca di allargare la tua cerchia, ti aiuterà in futuro. Oggi sarai molto preoccupato per questioni di natura sociale o politica. Il tuo senso di ribellione ti spinge ad esprimere le tue opinioni e questa non è una cosa negativa. Dal tuo ambiente familiare ti chiederanno oggi un parere su una questione che ti metterà in difficoltà. Il modo migliore sarà la sincerità, anche se ti rende nemico.