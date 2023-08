Oroscopo Branko domani 17 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sebbene la sfiducia da parte del sistema sia tanto grave quanto fidarsi di tutti, in questi giorni più che mai è nel tuo interesse stare estremamente attento con coloro che ne approfittano. Giornata consigliata per lo studio e la lettura. La tua capacità di comprensione e memoria sarà al massimo. Preoccupati di trovare l’ambiente più adatto. Anche il tuo spirito avrà bisogno di spazi aperti per potersi ossigenare. Se il tempo lo permette, o fare una lunga passeggiata.

Vergine

Difficoltà crescenti appaiono in quel progetto in cui ti sei imbarcato. Anche se non li avevi previsti, dovrai tenerne conto, perché sono fondamentali. Il tuo senso dell’umorismo sarà al suo apice negli ultimi giorni oggi, ma fai molta attenzione perché lo stesso spirito potrebbe non regnare intorno a te e qualcuno sarà infastidito dalle tue battute. Approfitta della giornata per uscire con gli amici per un drink e goderti le chiacchiere.

Bilancia

Il tuo intuito sarà uno dei tuoi migliori alleati di questi tempi, soprattutto in campo economico. Se vedi un’opzione di investimento che ti attira, fallo senza esitazione. Se la situazione che stai attraversando assume sfumature troppo drammatiche, non esitare a rivolgerti ai tuoi migliori amici per aiutarti a uscire dal problema. Questo è un buon momento per fare un viaggio non troppo lungo, per visitare zone della tua comunità che non conosci. Scegli bene la tua compagnia, ti può condizionare.

Scorpione

La concorrenza sul posto di lavoro sta diventando una lotta implacabile. Non rimanere indietro perché in questo momento si tratta di sopravvivere a tutto ciò che serve. Oggi sarai costretto a scegliere tra due opzioni che segneranno il tuo lavoro nei prossimi mesi. Rivedere i benefici e gli sforzi richiesti. Oggi sarà una giornata favorevole per migliorare i tuoi rapporti con una persona influente che può aiutarti a migliorare la tua situazione professionale. Trattalo con molto rispetto.