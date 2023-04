Oroscopo Branko domani 17 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Concentrati il ​​più possibile su tutto ciò che fai oggi in modo che quando arriva il momento di reagire o prendere decisioni, tu abbia tutti i tuoi sensi al massimo delle prestazioni. L’invidia e la concorrenza incompresa ti causeranno più di un problema oggi. Cerca di portare le discussioni sul terreno della comprensione per chiarire qualcosa. La soluzione di un problema che tiene in agitazione la famiglia comporta una decisione che rasenta il drastico. Le patch non valgono la pena, il problema alla radice va affrontato.

Toro

Inizi a vedere la luce dopo il periodo di oscurità che hai attraversato. La fortuna comincia a cambiare segno ed è possibile che recupererai molto di quello che hai perso. Se hai problemi con il tuo partner e lui si propone di risolverli, non perdere tempo. Metti tutto quello che serve per ritrovare il tuo equilibrio, perché ora sei molto commosso. Se hai tempo e opportunità, sarebbe un’ottima idea intraprendere nuovi studi, perché la tua anima entra in una fase in cui è molto assetata di conoscenza.

Gemelli

Potresti passare troppo tempo a casa. Uscire e affrontare il mondo ti darà la possibilità di vincere. Rinchiudersi ti condanna a una solitudine distruttiva, anche se i tuoi problemi sono tuoi e solo tuoi. Tuttavia, una cosa è chiedere consiglio a chi ti circonda e un’altra è pretendere che siano loro a toglierti di nuovo le castagne dal fuoco. Il tuo modo di pensare e le tue principali convinzioni sono messe alla prova in questi giorni dall’influenza di una persona specializzata nel creare contraddizioni. Mantieni la tua personalità.

Cancro

In questi giorni hai una predisposizione speciale a cadere in una malattia, ma quella debolezza passerà presto. Cerca di prenderti più cura di te stesso finché la forza non ritorna nel tuo corpo. La tua relazione di coppia ha bisogno di un po’ di sale e pepe. Pensate a qualcosa di nuovo in campo sessuale, potrebbe riattivare la passione tra di voi, che ultimamente è stata un po’ bassa. Controlla un po’ la tua aggressività sul lavoro, la tua voglia di dominare tutto, o i nemici spunteranno come funghi. Manchi alla tua famiglia, trascorri un po’ più di tempo ogni giorno.