Oroscopo Branko domani 17 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo non è il momento di fare grandi passi nella tua vita e non permettere a nessuno di costringerti a farlo. Cerca di essere contenuto nei tuoi investimenti, aspetta tempi migliori e più sicuri. La tua vita attraversa momenti molto favorevoli per il divertimento. Troverai motivi per divertirti dietro ogni angolo, ma non dimenticare che hai anche degli obblighi. Anche se è difficile per te, oggi non avrai altra scelta che accettare le responsabilità che ti sono state affidate. Sforzati di superare i tuoi limiti.

Vergine

Dolore e disperazione ti prenderanno per buona parte della giornata, magari a causa di un incidente che ha coinvolto una persona nota. Ti aspettano momenti di profonda tristezza. È molto difficile per qualcuno oggi farti cambiare idea. Sai molto bene cosa vuoi e hai l’energia necessaria per fare ciò che proponi senza l’aiuto degli altri. Devi riconciliarti con una persona con cui non parli da tempo. Quell’allontanamento ti sta facendo molto male, perché in fondo vuoi la loro amicizia.

Bilancia

Questa sarà una buona giornata per tutto ciò che riguarda la compravendita di immobili per quelli del tuo segno. Fai un po’ di attenzione alle scadenze che ti impegni. Hai qualcosa in tuo possesso di cui qualcuno vicino a te ha bisogno e devi fornirglielo senza lasciare che te lo chieda. La gratitudine che sentirai ti unirà un po’ di più nella tua amicizia. L’amore bussa alla tua porta in un momento inopportuno, ma non potrai resistere. Le sensazioni che ti vengono in mente ti allontaneranno un po’ dalla concentrazione di cui hai bisogno sul lavoro.

Scorpione

È molto conveniente per te riposare, mettere da parte le cose che ti costano tanto e guadagnare forza in modo che nei giorni che seguono puoi sviluppare tutto il tuo potenziale. Oggi è una giornata ricca di occasioni per socializzare e progredire sia nel lavoro che nello studio. In materia d’amore, per il momento non prendete decisioni. Se hai intenzione di fare shopping ti troverai in un dilemma quando scegli. L’aspetto economico dovrebbe essere solo uno dei criteri, ma non il più importante. La qualità deve prevalere.