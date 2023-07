Oroscopo Branko domani 17 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Allontanati un po’ dai problemi e sarai in grado di analizzarli con maggiore precisione. Ora sei troppo coinvolto e gli alberi non ti lasciano vedere la foresta. La franchezza della persona con cui vivi è da apprezzare, anche se a volte non ti piace quello che ha da dirti. Mostra la stessa sincerità. Chiedi al tuo partner prima di prendere una decisione importante, anche se alla fine l’ultima parola è tua, devi tenere conto delle sue opinioni.

Capricorno

Abbiate ancora un po’ di pazienza e riflettete attentamente sulle decisioni che prenderete, perché le conseguenze di tutto ciò che farete ora segneranno molto il vostro futuro. Con un po’ di tatto riuscirai a convincere una persona interessante a schierarsi dalla tua parte. Ora hai l’opportunità di ottenere facilmente tutto ciò che ti sei prefissato. Non spetta a nessuno se non a te dirigere il timone della tua vita, non lasciarti sopraffare da nessuno, perché nessuno ha l’autorità per metterti condizioni o scadenze.

Acquario

Non esitate a chiedere al vostro partner un maggiore impegno nel lavoro comune, non potete continuare a portare la maggior parte del lavoro che appartiene a entrambi. Le sfide che ti vengono presentate sono importanti, ma a volte sei molto in forma e questo ti permetterà di superare gli ostacoli molto facilmente. Con un po’ di volontà da parte di tutte le parti, una giornata che inizia con i toni del grigio può diventare un completo successo. Dipende da te.

Pesci

Devi recuperare le forze prima di prepararti ad attaccare obiettivi molto ambiziosi. Se non accumuli energia e anche incoraggiamento, puoi fallire molto poco. Il disagio al tuo sistema respiratorio impiegherà alcuni giorni a scomparire, nel frattempo cerca di prenderti cura di te un po’ più del solito. Ne hai bisogno. Cerca momenti di tenerezza, il tuo spirito ha bisogno di molto affetto e apprezzerai sentire la protezione della persona che ami. Mangia un po’ meno.