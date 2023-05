Oroscopo Branko domani 17 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

In un certo senso oggi è un po’ triste per voi perché dopo aver passato un anno ad aiutarvi e ad aprirvi la strada, il fortunato pianeta Giove sta lasciando l’Ariete. Naturalmente questa non è una tragedia, ma d’ora in poi non dovresti contare così tanto sull’aiuto della fortuna e dovrai lottare di più per le cose.

Toro

Questa giornata ti riserva magnifiche notizie perché il più fortunato dei pianeti, Giove, entrerà nel tuo segno e lo influenzerà in meglio e ti porterà fortuna fino alla primavera del 2024. È davvero un ottimo periodo perché in questi giorni hai già delle magnifiche influenza del Sole. È giunto il momento di raccogliere i frutti.

Gemelli

In questi giorni di metà maggio ci sono molte tensioni planetarie, anche se fortunatamente temporanee, quindi non stupitevi se percepite molta tensione intorno a voi e anche voi stessi siete più nervosi o instabili del solito. Anche se puoi evitarlo, sarebbe bene evitare di prendere decisioni molto importanti.

Cancro

Da oggi, il fortunato Giove cambierà segno e questo ti gioverà perché la sua influenza sarà più favorevole per te e nelle prossime settimane o mesi ti porterà un importante aiuto o protezione da parte di amici o altre persone intorno a te. Dopo alcuni anni molto difficili, ora a poco a poco il sole sta sorgendo per te.