Oroscopo Branko domani 18 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Trovare colpevoli non è il modo migliore per risolvere i problemi. Oggi devi essere molto più pratico e cercare di affrontare tutte le questioni senza chiedere teste. Per risolvere problemi difficili, conviene allontanarsene, prendere le distanze e vederli come se non fossero tuoi. Provalo oggi e troverai sicuramente qualcosa. Le delusioni che soffri rispetto ad alcune persone non sono colpa loro, ma tua per aver attribuito a priori capacità o virtù che non possiedono.

Vergine

I progetti per i quali stai scommettendo non hanno successo a causa della mancanza di supporto. Non mollare, perché presto inizieranno ad arrivare gli aiuti. Evita di rievocare problemi passati o superati nella tua relazione, perché altrimenti potrebbero verificarsi nuovi gravi scontri. Se ti senti bene con la tua relazione, cerca di non metterla in pericolo per piccole avventure che potrebbero far sentire meglio il tuo ego.

Bilancia

Nonostante quello che può sembrare a te, i tuoi superiori hanno un’alta stima di te. Non rovinarlo con una rabbia specifica che sorgerà oggi. Calmati. Gli astri sono oggi alleati a vostro favore in maniera temporanea molto ridotta per aiutarvi a risolvere conflitti importanti che ultimamente hanno fortemente segnato la vostra vita. La tua vita sessuale inizia a preoccuparti più del solito. La scarsa frequenza delle relazioni ti fa dubitare della tua capacità di suscitare desiderio nel sesso opposto.

Scorpione

La tua forza di volontà sarà oggi in uno dei momenti migliori degli ultimi mesi, noterai come le avversità non fermano i tuoi impulsi ad andare avanti. La tua voglia di libertà, di spezzare le catene che ti legano alla routine, può mettere in pericolo alcuni di quei legami per te molto importanti. Non lasciarti scoraggiare. Oggi sentirai il desiderio di esprimere i tuoi sentimenti verso il tuo partner nel modo più tenero. Non esitare, cerca il momento e digli cosa senti nel tuo cuore.