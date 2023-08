Oroscopo Paolo Fox domani 18 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Per tutta la giornata il pianeta Saturno sarà potente e questo vi porterà a vivere alcuni momenti di pessimismo o di umore basso, il più delle volte per motivi molto piccoli, ma a cui darete più importanza. Non è una giornata negativa, ma le cose potrebbero non andare come previsto.

Toro

Vi aspetta una giornata molto favorevole per piaceri terreni di ogni genere, sentimentali, culinari, di conforto e tutto questo insieme ad un generale sentimento positivo o espansivo. La magnifica influenza di Giove, in transito nel vostro segno, contribuirà in modo potente affinché tutto vada come desiderate. Sogni o desideri diventano realtà.

Gemelli

Se sei in vacanza, il che è molto probabile, ti godrai una giornata davvero fantastica, ideale per viaggiare e conoscere luoghi e persone diverse da cui puoi imparare qualcosa. Ma se dovessi lavorare anche tu, le cose andrebbero abbastanza bene per te. Stai attraversando un momento tanto ispirato quanto favorevole.

Cancro

Oggi la Luna e Saturno andranno a formare un aspetto cosmico negativo e questo vi porterà a farvi dominare da impulsi ed emozioni di natura negativa, o almeno vi spingerà molto verso di esso. Qualsiasi battuta d’arresto o qualcosa che non va come vuoi sarà interpretato in modo molto più drammatico. Cerca di dominarti.