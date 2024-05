Rapito a 17 anni, ritrovato quasi trent’anni dopo in una buca sotto casa del vicino: la vicenda di Omar

Omar Bin Omran, rapito nel 1997 all’età di 17 anni nei pressi della sua abitazione di Djelfa, in Algeria, è stato ritrovato dopo quasi trent’anni. La sua famiglia aveva perso ogni speranza di rivederlo vivo, convinta che fosse morto durante la guerra civile. Tuttavia, sabato 11 maggio 2024, Omar è stato scoperto nascosto nella cantina del suo vicino, dove era stato tenuto prigioniero per tutto questo tempo.





Omar, di origini algerine, era scomparso in un periodo di grande instabilità politica e sociale in Algeria, caratterizzato dalla guerra civile tra il governo e vari gruppi ribelli islamici. La famiglia di Omar pensava che fosse stato ucciso durante il conflitto, ma la realtà era ben diversa. Le autorità hanno arrestato un uomo di 61 anni, sospettato di aver tenuto prigioniero Omar a soli 200 metri dalla casa della famiglia del rapito. “Informiamo l’opinione pubblica che il 12 maggio, intorno alle ore 20:00, Omar B. (45 anni) è stato trovato in casa del suo vicino BA (61 anni)”, ha dichiarato l’autorità. È stato inoltre rivelato che BA lavorava nel pubblico impiego e viveva da solo .

La madre di Omar è morta senza mai sapere cosa fosse accaduto a suo figlio, ignara che lui fosse praticamente al suo fianco per tutto il tempo. Un vicino di BA e la famiglia di Omar hanno raccontato che il ritrovamento di Omar si deve al cane della famiglia, che lo avrebbe individuato seguendo il suo odore. Secondo il quotidiano algerino El Khabar, il rapitore avrebbe tentato di avvelenare l’animale per allontanare la famiglia, ma questi, insospettiti, hanno fatto irruzione nella proprietà, scoprendo così la scioccante verità .

I media algerini hanno pubblicato un filmato del momento in cui Omar è stato tratto in salvo. Era nascosto in un fosso ricoperto di fieno, in un allevamento di pecore. “Il 12 maggio 2024, la pubblica accusa, attraverso il dipartimento regionale della Gendarmeria Nazionale di El Jadid, ha ricevuto una segnalazione anonima secondo cui Omar Bin Omran, scomparso quasi 30 anni fa, si trovava nella casa di uno dei suoi vicini, più precisamente nella stalla dove si trovavano le pecore”, hanno detto le autorità .

Omar ha raccontato di essere stato tenuto in una **cantina** della casa e di poter vedere i suoi cari attraverso una finestra, ma di non poterli avvisare della sua presenza. Ha descritto di sentirsi come se ci fosse una forza dentro di lui che gli impediva di chiedere aiuto. Dopo il ritrovamento, Omar è stato portato in un centro medico per ricevere cure fisiche e psicologiche.

Il caso ha sollevato molte domande su come sia possibile che un uomo possa essere tenuto prigioniero così a lungo senza che nessuno se ne accorga. Il 61enne sospettato è stato arrestato e dovrà affrontare un processo per il rapimento e la detenzione di Omar Bin Omran .