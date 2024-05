Chico Forti rilasciato in America: rientro in Italia nelle prossime settimane

Chico Forti rilasciato dal carcere di Miami, in attesa del trasferimento in Italia





Chico Forti è stato scarcerato e si trova ora sotto la custodia dell’Agenzia statunitense per l’immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. La notizia arriva da Miami, dove le autorità locali hanno trasferito il detenuto italiano dal carcere a una cella dell’Agenzia statunitense per l’immigrazione. Questo è il preludio al suo trasferimento in Italia che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Secondo una fonte vicina al 65enne trentino, i tempi sono stretti ed entro un mese Chico Forti potrebbe arrivare in Italia.

Altre fonti però sono più caute e ritengono che potrebbe volerci anche di più, visto che la media di attesa per la consegna, dopo la sentenza italiana di riconoscimento di quella straniera, è di 4-5 mesi. L’arrivo di Chico Forti in Italia era stato preannunciato già a marzo scorso dopo l’autorizzazione al trasferimento annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington, ma la svolta è avvenuta con la conversione della condanna decisa nelle scorse settimane dalla Corte d’Appello di Trento.

Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami ieri, dopo l’udienza in cui il detenuto ha siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia. L’uomo, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, dunque non è più formalmente detenuto in Usa. Il Florida Department of Correction ha preso atto dei documenti trasmessi dalla Corte d’Appello di Trento e ha disposto il suo rilascio consegnandolo all’agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del suo trasferimento nel nostro Paese.

Un momento atteso da anni da Chico Forti che sarà rinchiuso in un carcere italiano al suo rientro, ma avrà la possibilità di vedere più spesso i suoi familiari, come la madre. “In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale. Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente” aveva dichiarato nel marzo scorso dopo il primo annuncio. “Adesso i miei figli vivono alle Hawaii con la loro madre, la mia ex moglie. Sono grandi. Il piccolo aveva un anno appena quando sono stato arrestato. Li sento spesso, ora mi hanno già garantito che verranno a trovarmi in Italia”, aveva aggiunto.

La vicenda di Chico Forti infatti nasce nel 1998, quando venne accusato dell’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale l’imprenditore trentino stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza. Il cadavere della vittima venne trovato con due proiettili nel cranio su una spiaggia in Florida, vicino a un parcheggio dove lui stesso aveva chiesto a Forti di accompagnarlo, dopo averlo prelevato all’aeroporto. Chico Forti è stato condannato nel 2000 all’ergastolo senza possibilità di condizionale e rinchiuso nel Dade Correctional Institution di Florida City, vicino a Miami. L’italiano si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.