Oroscopo Paolo Fox domani 18 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una configurazione dissonante tra Luna e Saturno vi porterà a mostrare il vostro lato più rabbioso o tirannico, e potreste scontare con i vostri cari le vostre piccole frustrazioni o battute d’arresto interiori. Non sarà davvero una brutta giornata per te, è solo che le cose non andranno come avresti voluto. Problemi familiari.

Vergine

La Luna transiterà oggi nel vostro segno e questo farà assumere un ruolo maggiore alle vostre vicende sentimentali e familiari. In questo caso i vostri pensieri e le vostre preoccupazioni non andranno verso le cose mondane e materiali, o verso il lavoro, ma verso le cose del cuore, dove è possibile che possiate rimanere delusi.

Bilancia

Questo sarà uno dei segni oggi più favoriti ovvero che godranno di maggiore armonia e serenità interiore. Se siete in vacanza, cosa che molto probabilmente sarà, godrete di una piacevole giornata all’insegna della pace e del benessere interiore, ma se dovete lavorare le cose andranno anche abbastanza bene. Evoluzione favorevole.

Scorpione

Saturno sarà dominante oggi e la sua influenza potrebbe essere particolarmente difficile per te. Fai attenzione agli incidenti se sei al volante della tua auto (magari non farai un incidente, ma la tua auto si guasta), fai attenzione anche agli infortuni se pratichi uno sport. Prendi le cose con più calma.