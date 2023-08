Oroscopo Paolo Fox domani 18 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo senso della vita ottimista e gentile ti fa vedere sempre il lato positivo delle cose. Oggi avrai una giornata un po’ triste in questioni di cuore o nell’ambito familiare, tuttavia, ti sforzerai di trarne una lezione positiva o cercherai quali possono essere le cause e come puoi migliorare le cose nella giornata base giornaliera.

Capricorno

Nonostante questo segno abbia uno dei destini più difficili, però, ora sei in un momento molto più fortunato e proprio questo sarà uno dei migliori segni di oggi. Favorevoli, soprattutto, a realizzazioni di natura materiale e sentimentale, ma potrebbero non essere consolidate successivamente.

Acquario

Oggi la Luna e Saturno formeranno un aspetto piuttosto avverso che potrebbe nuocere soprattutto al vostro segno, facendovi non vedere le cose come realmente sono, o rendendovi le cose molto più difficili. Potresti prendere decisioni sbagliate o avere conseguenze che non volevi. Cerca di non avere fretta.

Pesci

L’influsso di Saturno, che oggi sarà dominante, creerà qualche problema agli altri segni, ma gioverà a te perché ti farà fare di più per te stesso, curare i tuoi interessi, aiutare gli altri, ma senza finirti. guaio. Non cambierai il tuo modo di essere, ma agirai con maggiore prudenza.