Oroscopo Branko domani 18 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

I tuoi orizzonti si allargano e viaggerai di più. Uscire da ansia e depressione. Alza il tuo stato d’animo con pensieri di salute, prosperità, abbondanza, pace e amore. Recupera tutto il potere che avevi riversato sugli esseri umani e sugli eventi che non meritano la tua attenzione. Chiave del giorno: Liberazione. Numeri fortunati: 1, 44, 50.

TORO

Non fidarti di tutti. Abbi piena fiducia nella tua voce interiore, che non ti ha mai deluso. È imperativo essere meno critici ed esigenti e quindi puoi aumentare il tuo potenziale per guadagnare denaro e prestigio personale. Ti stabilizzeranno economicamente e professionalmente, ma fai attenzione. Chiave del giorno: Fascino.Numeri fortunati: 19, 38, 56.

GEMELLI

Non flirtare con il pericolo e non lasciarti accecare dalle belle apparenze e dalle false promesse. Sarai un messaggero di speranza e miglioramento. La tua sola presenza ispirerà affetto, tenerezza, affetto e ammirazione. Resta con coloro che hanno dimostrato di amarti nel bene e nel male.Chiave del giorno: Attenzione.Numeri fortunati: 15, 26, 51.

CANCRO

Fai una lista di tutto ciò che vuoi ottenere e ripeti quando vai a letto e quando ti alzi la lista di quei desideri come se fossero già stati realizzati. Ringrazia per tutte le cose positive che sono accadute nella tua vita. Ti sentirai più sicuro e otterrai tutto ciò che ti sei prefissato di fare.Chiave del giorno: Occasione. Numeri fortunati: 2, 7 31.

LEONE

Non permettere che ambizioni eccessive blocchino la strada a ciò che le stelle hanno per te. Presta attenzione alla tua salute fisica, mentale ed emotiva. Non serbare rancore nell’armadio dell’anima perché avveleneranno tutto il tuo essere. Chiave del giorno: Fedeltà. Numeri fortunati: 2, 16, 45.

VERGINE

Imporrai la tua originalità in ciò che dici o scrivi. L’esoterico e il mistico ti uniranno alle forze divine e spirituali e ti sentirai forte, fiducioso. Nuove e vecchie amicizie arricchiranno la tua esistenza. Parlerai e fantasticarai di meno, ma agirai e deciderai con mente e cuore. Chiave del giorno: Equilibrio. Numeri fortunati: 17, 30, 48.

BILANCIA

Tutto ciò che fai ora avrà uno scopo in armonia con il divino. Sarai in grado di aiutare, guidare e ispirare coloro che dipendono da te. Sarai la luce nella vita di coloro che ti amano di più. Aggrappati allo spirituale e chiuditi all’essere vittima di approfittatori e opportunisti. Chiave del giorno: supporto. Numeri fortunati: 3, 13, 51.

SCORPIONE

Valorizza te stesso, rispetta te stesso, ama te stesso e servi da esempio per gli altri. Pensa di più a te. Il mondo sarà piccolo per quello che puoi e vuoi fare. Non permettere a esseri tossici e disadattati di portarti fuori da ciò che è già stato deciso per te. Non mettere nessuna testa sopra la tua. Chiave del giorno: Decisione.Numeri fortunati: 9, 32, 43.

SAGITTARIO

Dai libero sfogo a ciò che detta la tua immaginazione e crea arte. Per ottenere un maggiore successo professionale e artistico, chiudi la mente a tutto il negativo, non saturarti di notizie spiacevoli, non attirare il brutto e il terribile che sta accadendo nel mondo. Chiave del giorno: Concentrazione. Numeri fortunati: 14, 33, 60.

CAPRICORNO

Non ristagnare a ciò che era e apriti a un nuovo mondo con altre attività, relazioni e opportunità per avere successo come mai prima d’ora. È giunto il momento di esplorare nuove idee ed emozioni che altereranno la tua percezione e anche quella delle persone a cui tieni davvero.Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati: 2, 21, 47.

ACQUARIO

Sarai disposto ad assumerti nuove responsabilità e a prenderti cura dei membri della famiglia che in qualche modo dipendono da te. Ricorda che l’ostilità che ti circonda può essere lo stimolo ideale per mettere alla prova il coraggio della tua volontà. Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 4, 23, 46.

PESCI

Capirai che i tuoi mali sono legati allo stress. L’energia planetaria richiede che tu ti prenda più cura di te stesso e ti tratti con infinito affetto. Rispetta l’autorità medica, ma prova altre alternative come il naturismo, l’omeopatia, la medicina cinese o lo yoga.Chiave del giorno: Accettazione. Numeri fortunati: 11, 24, 49.