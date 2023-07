Oroscopo Branko domani 18 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Tutto è pronto per i tuoi saluti, non vale la pena ritardare ulteriormente il momento. Il futuro ti sta aspettando e non hai motivo di farlo aspettare. Se i problemi con l’addormentarsi continuano, è ora di andare dal medico e fargli fare degli esami. Non puoi andare avanti senza riposare bene. Non dovresti preoccuparti di fare alcune concessioni, se con questo riesci a migliorare l’atmosfera al lavoro. Non puoi vivere in costante conflitto.

Toro

Trovi nel tuo partner tutto ciò di cui hai bisogno, non devi cercarlo da nessuna parte. Devi solo mettere le batterie e lavorare per rinnovare il tuo amore. La sincerità è sempre la via più breve. Non cercare scorciatoie attraverso piani complicati, che alla fine falliranno in uno dei suoi mille dettagli. Al lavoro, a volte è meglio lasciare che qualcosa finisca perché inizi una nuova fase. Combattere contro l’inevitabile può porre fine alle tue forze prima di quanto pensi.

Gemelli

Tendenza alla noia, soprattutto di notte. Può darsi che la cosa più appropriata sia scommettere su un piano tranquillo, non aspettarsi grandi feste. La tua autostima sta attraversando momenti molto fortunati e questo ti porta a livelli di efficacia che fino ad ora non avevi raggiunto. La tendenza è al rialzo. È molto difficile per te comunicare al tuo partner i pensieri che ti passano per la testa, ma prima lo fai, prima ti sentirai libero.

Cancro

Scoprirai di avere delle capacità che fino ad ora nemmeno tu sospettavi. Otterrai il supporto di coloro che non si erano affatto fidati di te. Oggi non avrai molta fortuna nei confronti, è meglio che tu lasci i combattimenti per un altro giorno, oggi riceverai solo torte, dialettiche ma rumorose. Stai attraversando un momento molto importante della tua vita e devi misurare attentamente i passi che fai. Un inciampo ora avrebbe molto significato.