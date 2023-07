Oroscopo Branko domani 18 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Nuove proposte allettanti ti mettono in difficoltà perché dovrai decidere tra l’avanzamento di carriera e la tua stessa famiglia. Cerca qualcosa nel mezzo. Il tuo punto di vista è ora il meglio posizionato, ma domani potrebbe perdere la sua preponderanza. Approfitta della giornata di oggi per rafforzarti il ​​più possibile. In campo finanziario la situazione è molto meno preoccupante di quanto vi sembra, potreste anche essere contenti alla fine di aver percorso la strada che ora è in salita.

Le cose legate al cuore andranno molto meglio di quanto avevi pensato, ma cerca di non sopraffare la persona che ami troppo. Se non prendi tutto con un po’ più di calma, corri il rischio di prendere decisioni affrettate e imprudenti, di fuggire da impulsi improvvisi. Il momento di fortuna che stai attraversando è limitato, cogli l’occasione per raccogliere riserve per quando arriveranno i tempi di magra.

Bilancia

Devi lasciare che le vecchie ferite guariscano. Una rottura ti ha segnato profondamente, ma la vita va avanti e ti aspettano grandi sfide personali. Preoccupati per la tua oggi, specialmente per ciò che riguarda la famiglia, e non essere tentato di interferire negli affari degli altri, anche se te lo chiedono. Coloro che in passato ti hanno voltato le spalle ora disegnano un sorriso quando sono in tua presenza. Non importa quanto ti senti soddisfatto, non abbassare la guardia.

Scorpione

Se hai intenzione di intraprendere un nuovo percorso professionale, cerca di farlo con uno spirito totalmente positivo. La sfiducia può portarti vibrazioni negative. Non hai bisogno di alcun permesso per prendere ciò che ti appartiene di diritto, non sentirti in colpa per avere ciò che hai guadagnato con tanto lavoro. È difficile per te prendere la giusta misura nel nuovo ambiente di lavoro. A volte vai troppo oltre e altre non raggiungi il minimo. Devi prestare più attenzione.