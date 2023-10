Oroscopo Branko domani 18 ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

I problemi di salute deriveranno dalla mancanza di un’alimentazione adeguata e dalla mancanza di esercizio fisico. Le difficoltà di circolazione possono essere complicate. Ti proporranno un investimento interessante che potrà significare per te una rendita da poter utilizzare per migliorare la tua casa. In amore, spiacevoli sorprese. Tieni gli occhi aperti e la mente ben sveglia affinché nessuno possa approfittarsi della tua buona disposizione e della tua buona volontà. Dovresti uscire di meno.

Capricorno

Non perdere la pazienza perché non trovi le cose proprio quando vuoi, a volte bisogna avere un po’ di pazienza. Non prendere come un gioco un problema che potrebbe diventare un mal di testa se non lo affronti rapidamente. Le tue relazioni sentimentali falliscono sempre a causa della mancanza di comunicazione. Devi migliorare molto sotto questo aspetto. È tempo di aprire il tuo cuore.

Acquario

Datevi da fare al più presto per risolvere una procedura che lasciate continuamente da parte o presto sarà troppo tardi e dovrete pagarla in denaro. Evitare l’automedicazione e rivolgersi al medico quando si ha un problema di salute più che probabile. Il disagio potrebbe essere un avvertimento di qualcosa di più serio, quindi non essere negligente. Nuove speranze nascono nella tua vita guidate dal sostegno della persona che ami. Sei circondato da vibrazioni positive e questo ti stimolerà.

Pesci

Dai libero sfogo alle tue idee, alcune potrebbero avere una vita breve, ma altre possono portarti molti soldi. Se li chiudi nella tua testa non lo saprai mai. Più chiari saranno i tuoi conti con il tuo partner, meno rimproveri avrai in futuro. Non esitare a chiamare la persona che hai appena conosciuto, ti sta aspettando. Non lasciarti influenzare dagli aspetti negativi che potrebbero sorgere oggi. Non devi dimenticare che ogni cosa ha il suo lato positivo e il suo lato negativo.