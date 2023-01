Oroscopo Branko domani 2 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Sarai costretto a cancellare i piani fatti in precedenza a causa di situazioni di forza maggiore. Spiega i motivi.Amore: il tuo partner ti farà notare quanto sei sconsiderato con lei minacciando di porre fine alla relazione. Apri le orecchie.Ricchezza: diventa consapevole della tua attuale situazione economica. Riduci le spese superflue o annegherai in un mare di debiti. Benessere: la timidezza non ti permette di mostrarti come sei, lasciati andare. Molte persone vorrebbero incontrare qualcuno come te.