Oroscopo Branko domani 2 giugno 2023: lo zodiaco perfetto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi ti ritroverai un po’ più triste, malinconico o pensieroso del solito a causa di paure e preoccupazioni sul lavoro o nella tua vita intima, anche se potrebbe anche non esserci una causa reale e specifica. Paura o preoccupazione per il rischio di disgrazie o calamità, ma in realtà non accadrà nulla di male. Ora sarai molto agile di mente, sveglio e attento a tutto ciò che accade intorno a te. Sarai incline a studiare, leggere, imparare, educare te stesso e aggiornarti soprattutto quando si tratta di nuove tecnologie. Cercherai di essere nella posizione di leader e sarai colui che prende l’iniziativa in tutto ciò che riguarda il lavoro o la professione.

PAROLA SACRA: ricompensa

NUMERI FORTUNATI: 7, 19, 21

Capricorno

Dopo alcuni giorni di estenuanti lotte e sacrifici, legati all’influsso dominante di Saturno, ora tutto comincerà a prendere una piega migliore, o almeno a tornare alla normalità. Gli eventi prenderanno una piega positiva e troverai sorprese positive e un aiuto che non avevi immaginato al lavoro. La tua reputazione cresce e busserai alle porte del successo. La tua ambizione non avrà limiti, Capricorno. L’influenza planetaria ti rende la persona ideale per lavorare in gruppo e competere con una buona disposizione. Diventerai più legato ad amici che la pensano allo stesso modo che ti fanno sentire più sicuro e compreso.

PAROLA SACRA: competere

NUMERI FORTUNATI: 20, 44, 5

Acquario

Cammini sulla strada sbagliata, nonostante la grande convinzione e sicurezza che mostri agli occhi degli altri. Stai avanzando lungo un percorso che potrebbe portarti al fallimento, sia sul lavoro che nella tua vita intima, e anche se sei sicuro che l’obiettivo sia raggiunto in quel modo, devi fermarti a pensare. Questa sarà una brutta giornata per viaggiare. Ora ti piacerebbe cercare ciò che rappresenta una sfida per te. Il tuo spirito da detective è esaltato. Sarai più analitico, intuitivo e persino psichico. Vorrai sapere tutto. Nella tua vita non c’è più spazio per segreti o inganni. Sarai in quelli di riscoprire te stesso e reinventare un nuovo essere dentro di te.

Pesci

Un influsso armonioso e favorevole di Venere vi addolcirà o vi semplificherà le cose sul posto di lavoro o negli affari, soprattutto vi aprirà le strade e allevierà le difficoltà. Allo stesso tempo, ti sentirai anche più ottimista e vedrai tutto in modo più positivo. Favorevole per risolvere tensioni o conflitti. L’energia planetaria ti porta a vivere in modo più riservato. Sarai attratto dall’arte e la tua creatività sarà attivata, ma come fuga da tutto il vortice che vivi nella tua vita quotidiana. Ti legherai di più con quegli amici che sono intellettualmente compatibili con te. Coloro che contribuiscono e portano più conoscenza alla tua persona.