Oroscopo Branko domani 2 giugno 2023: gli astri migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Finalmente l’energia negativa di Saturno si ritira lentamente e incontrerai di nuovo la tua stella fortunata e il grande carisma che da sempre ti accompagna. Ed è che dopo diversi giorni pieni di stress e difficoltà oggi tutto andrà molto meglio sia nella sfera lavorativa e sociale che in quella personale. Il nuovo, diverso e inaspettato sarà ciò che ora ti si addice. Dì di sì al cambiamento in arrivo, Leo. Ciò che sembrava difficile e forse impossibile si avvererà grazie all’energia planetaria che ti circonda. Qualsiasi attività di natura spirituale o metafisica ti darà ottimi risultati. Anche se il mondo sembra difficile, sarai felice.

PAROLA SACRA: Ispirazione

NUMERI FORTUNATI: 20, 9, 1

Vergine

Oggi noterete un cambiamento nettamente favorevole dopo alcuni giorni particolarmente opprimenti o difficili segnati dall’influsso del severo Saturno. Sia al lavoro che in altri ambiti, le circostanze saranno molto più favorevoli e anche il tuo stato emotivo sarà molto più positivo. Buono per i viaggi. Non vivere accontentando tutti, Vergine. Dividi saggiamente il tuo tempo in modo da poter adempiere a tutti i tuoi obblighi e inviti. Per favore prima te stesso e tutto andrà meglio di quanto ti aspetti. Amici e familiari si uniscono a te per maggiori risultati. Ti mostreranno il loro amore come mai prima d’ora.

PAROLA SACRA: Ispirazione

NUMERI FORTUNATI: 20, 9, 1

Bilancia

Questo sarà uno dei migliori segni della giornata grazie agli ottimi influssi che riceverà dal Sole. Questo migliorerà la tua fortuna e ti aprirà molte porte nel lavoro e negli affari sociali, quindi sarà una giornata molto buona se hai un’intervista o qualsiasi atto sociale. Infine, anche oggi gli effetti della vita ti porteranno gioia. Nel mondo professionale, ora prenderai l’iniziativa e otterrai riconoscimenti. Riconoscono il tuo eccellente lavoro e sarai ricompensato per le tue lotte e i tuoi sacrifici per ottenere ciò che hai oggi. Innamorato, la tua missione sarà conquistare l’affetto di tutti coloro che entrano nel tuo spazio, ma saprai scegliere ciò che è meglio per te.

PAROLA SACRA: ricompensa

NUMERI FORTUNATI: 7, 19, 21

Scorpione

Oggi la Luna transiterà nel vostro segno e vi darà un certo ruolo, soprattutto di natura emotiva, inoltre le emozioni prenderanno il sopravvento su di voi più facilmente del solito e sarete più consapevoli della vostra vita sentimentale o delle questioni familiari. Tuttavia, questa sarà una giornata fruttuosa al lavoro o per affari. I pianeti ti inondano di fascino e fascino. Ora sarai l’amico perfetto, l’amante dei sogni o il partner ideale. Ti reinventi e abbellisci il tuo mondo personale con esperienze uniche. Qualcuno del passato potrebbe accendere la fiamma della passione. Stai attento a dove metti il ​​cuore, non ripetere vecchi errori.