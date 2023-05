Oroscopo Branko domani 2 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Forse oggi non andrà come avevi programmato, sorgeranno disagi o nuovi stimoli che distoglieranno la tua attenzione su altri percorsi. Questo non significa che sarà una brutta giornata o che ti divertirai, ma significa che le cose di cui eri entusiasta potrebbero non essere possibili. Devi lasciare che tutto scorra.

Toro

Lottare per quello che vuoi, o per chi vuoi, è una delle tue più grandi virtù e non ti arrendi mai, non importa quanto tempo passa o quanto grandi siano gli ostacoli. Però devi riflettere perché a volte un pregio può diventare un difetto, devi giudicare se tutta quella fatica vale la pena.

Gemelli

La tua mente, più di ogni altra, può trovarsi in due posti contemporaneamente, occupandosi di due questioni con totale naturalezza. Questo è il momento ideale per fare un viaggio e cercare aria nuova, anche se, d’altra parte, sarà quasi impossibile per la tua mente disconnettersi da questioni di lavoro o problemi o cose simili.

Cancro

Chiara predominanza di gioia, piaceri, benessere e felicità. I sentimenti e le emozioni dominano la tua personalità e nello stesso modo in cui un giorno ti sprofondano nella miseria un altro giorno ti mettono nella stratosfera, e non importa se è reale o fantastico, ciò che conta è che sia reale per te . Ti aspetta una giornata molto favorevole.