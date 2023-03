Oroscopo Branko domani 2 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 2 marzo Leone

Il settore economico è esaltato. Ora avrai grandi profitti, benefici a sorpresa o pagamento dei debiti. Il tuo credito aumenta mentre attiri persone che investiranno e sosterranno i tuoi progetti. La tua mente si illumina di idee brillanti. Avrai il coraggio e l’aggressività per realizzare sogni apparentemente impossibili.

PAROLA SACRA: consigliare

consigliare NUMERI FORTUNATI: 3, 50, 22

Oroscopo Branko 2 marzo Vergine

La tua originalità prevale e imprimerai il tuo sigillo unico e speciale su tutto ciò che fai oggi. Rivedi e analizza tutta la carta da firmare. Non credere a tutto ciò che ti dicono, indaga prima di fidarti di chi si unirà o si assocerà a te. In materia di salute, continua con tutte le cure anche quando ti senti bene.

Oroscopo Branko 2 marzo Bilancia

Non esplodere per sciocchezze e non nutrire gelosie o rancori. Saturati d’amore Non precipitarti in niente. Non dire di sì a qualcuno senza prima pensare alle conseguenze che potrebbero portarti. Sviluppa infinita pazienza e comprensione per tutti e con tutti. Aspettatevi grandi gioie da figli o nipoti.

PAROLA SACRA: controllo

controllo NUMERI FORTUNATI: 28, 15, 19

Oroscopo Branko 2 marzo Scorpione

Coltiva il mistero e il diverso della tua forte personalità. Fatti desiderare e non darti via gratis. Impara ad ascoltare con il cuore e l’anima la persona amata. È tempo di mettere ordine e disciplina nella tua vita sentimentale. Applica la psicologia, la metafisica e le tecniche di auto-miglioramento New Age in modo che la pace regni nella tua vita.