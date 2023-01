Oroscopo Branko domani 20 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Pensi sempre a ciò di cui gli altri hanno bisogno. Devi ripensare a ciò che vuoi per te stesso. Cerca un bersaglio e inseguilo fino alla fine. Tornano gli incontri mondani o le uscite con gli amici, qualcosa che non avresti mai dovuto mettere da parte. Divertiti. Chiave del giorno: Appostamenti. Numeri fortunati 32, 43, 59.

TORO

Una causa legale all’interno della tua famiglia ti farà pentire. Cerca di generare uno spazio adatto per trattarlo e raggiungere una soluzione per continuare con la tua vita. Una buona giornata per apportare modifiche alla tua casa e persino al trasloco che hai tanto sognato di fare. Chiave del giorno: Dialogo. Numeri fortunati 2, 37, 45.

GEMELLI

Puoi sperimentare un confronto piuttosto teso con un superiore al lavoro. Cerca di gestirti con l’altezza in modo da non generare rispidenze in futuro. La gelosia diventa ancora una volta un problema serio nella tua vita di coppia. Se entrambi non dialogano sinceramente, tutto è più difficile. Chiave del giorno: buone maniere. Numeri fortunati 4, 17, 44.

CANCRO

Il tuo egocentrismo inizia a generare problemi nella tua relazione. Ricorda che una relazione è costruita da due. Prenditi cura delle tue spese e della tua economia. Ti sei abituato a sprecare risorse e presto sperimenterai problemi. Chiave del giorno: Umiltà. Numeri fortunati 5, 32, 46.

LEONE

Dovresti stare attento con le persone che ti si avvicinano per interesse. È bene ascoltare i consigli di tutti, ma considera le tue intenzioni. Ritrovatevi con gli amici, cercate che questi incontri siano il vostro cavo di messa a terra per uscire da una routine piena di obblighi. Chiave del giorno: Relazioni. Numeri fortunati 19, 3, 60.

VERGINE

Non puoi ancora condividere momenti in coppia. Se davvero non ti senti a tuo agio, dovresti essere onesto e prendere decisioni con coraggio. Non portare problemi di lavoro nella tua vita personale. Tutto ciò sta influenzando le tue relazioni personali. Chiave del giorno: Coraggio. Numeri fortunati 2, 17, 30.

BILANCIA

Non lasciare che gli ostacoli sul lavoro mettano a dura prova la tua autostima. Hai la capacità di ottenere tutto ciò che ti sei prefissato. Cerca di imparare da queste cose. Riprogramma quel viaggio che avevi tanto desiderato fare. Oggi è un grande giorno per questo. Chiave del giorno: Sacrificio. Numeri fortunati 26, 41, 57.

SCORPIONE

Il tuo temperamento ti porta a prendere reazioni che possono ferire la persona amata. Ricorda che chiedere perdono e riconoscere i tuoi errori ti farà crescere come persona. Ti ricongiungerai con un amico con cui avevi perso i contatti da molto tempo. Chiave del giorno: Assumersi la responsabilità. Numeri fortunati 13, 51, 54.

SAGITTARIO

È un buon momento per conoscere di nuovo una persona nella tua vita. Non rimanere rinchiuso nelle brutte esperienze, non devi ripeterle di nuovo. Buona giornata per cambiare look e guardaroba. È tempo per te di incoraggiare i cambiamenti Chiave del giorno: Amore. Numeri fortunati 7, 14, 21.

CAPRICORNO

Timori e insicurezze ti porteranno a perdere possibili attività o investimenti che possono cambiare in meglio la tua economia. Cerca supporto per superare questi inconvenienti. Un parente stretto potrebbe attraversare uno spiacevole momento emotivo. Dategli contenimento. Chiave del giorno: Incertezza. Numeri fortunati 1, 19, 36.

ACQUARIO

Quando ti impegni, ottieni tutto ciò che vuoi, ma la pigrizia ti tiene fermo e senza fare progressi. È ora che ti svegli e inizi a pensare al tuo futuro. Torna a fare attività fisica e a mangiare sano, il tuo corpo ne ha bisogno. Chiave del giorno: Lucidità. Numeri fortunati: 14, 19, 34.

PESCI

È il momento di riflettere sulle tue decisioni in relazione agli investimenti o alle imprese che ti vengono proposte. Se ti affretti puoi commettere degli errori di cui ti pentirai a breve termine. Apri il tuo cuore, è tempo che l’amore entri nella tua vita. Chiave del giorno: decisioni. Numeri fortunati 18, 23, 38.