Romina Carrisi sollevata e buttata fuori dallo show, lei ironizza

La famiglia di Romina Jr. è stata sconvolta dalla separazione dei suoi genitori e dalla misteriosa scomparsa della sorella maggiore Ylenia. Romina usa i social media per condividere ricordi di questi momenti difficili, mantenendo un tono delicato e tenero.

Recentemente Romina Carrisi ha condiviso un post che ha attirato l’attenzione dei suoi follower, preoccupati per il suo benessere. Ha postato immagini di una località di montagna, un luogo che per lei racchiude ricordi di dolore: “Nel gennaio 1994, quando si è verificata la tragedia che ha cambiato per sempre la mia vita, avevo sei anni. Mia sorella maggiore, che aveva 23 anni, non aveva mie notizie da giorni, così i miei genitori decisero di andare a cercarla. Ma dove lasciamo le ragazze?”. In quel viaggio, Cristel e io non potevamo seguirli. Mio padre chiese a un suo amico in Svizzera, che aveva quattro figli della nostra età, di occuparsi di noi”. Questa didascalia spiega la difficoltà di stare lontano dai genitori per così tanto tempo.

Alla tenera età di sei anni, Romina Carrisi ha vissuto una tragedia.

Romina ricorda i tre mesi trascorsi in montagna, dove doveva svegliarsi presto per imparare a sciare. Nonostante i piedi freddi e la fatica, alla fine ha raggiunto il successo. Quando i suoi genitori sono tornati, ricorda le forti emozioni che l’hanno sopraffatta e come il freddo si sia improvvisamente dissolto. Questi momenti rimangono indelebilmente impressi nel suo cuore: “Dopo tre mesi di lontananza, i miei genitori tornarono da Cristel e da me. Ai piedi della montagna, il freddo è evaporato e io ho sciato direttamente tra le loro braccia…”.

La famiglia Carrisi

Albano Carrisi e Romina Power hanno quattro figli, tutti molto uniti e tutti con una carriera nel mondo dello spettacolo. La quarta figlia Romina Carrisi è nota soprattutto per le sue apparizioni televisive.

Romina, nata nel 1987, ha attualmente 35 anni ed è fidanzata con Stefano Rastelli, il regista di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Mantiene un rapporto stretto con la sua famiglia, compresi i suoi fratelli. Purtroppo, di recente ha rivelato i suoi problemi di salute dovuti all’allergia al nichel, ma sembra che stia meglio. Dedica le sue energie alla carriera televisiva e al suo compagno. Il suo ultimo post su Instagram ha destato preoccupazione tra i suoi fan, in quanto è stata licenziata mentre era al lavoro.

Romina Carrisi cacciata

Romina Carrisi è una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, essendo stata ospite di numerose trasmissioni e partecipando all’edizione 2005 del reality show L’isola dei Famosi. Purtroppo, la sua esperienza nello show non è stata piacevole.

Attualmente Romina è impegnata come inviata di Oggi è un altro giorno. Recentemente ha postato su Instagram un video del suo backstage di Ballando con le stelle. Nel video è sola, porta un microfono e balla. A un certo punto, viene sollevata e buttata fuori. Romina ha intitolato il post “Romina Vagante… Dancing alone”, mostrando la sua attitudine all’ironia e all’umorismo che risuona con il suo pubblico.