Oroscopo Branko domani 20 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei uno dei pochi che oggi avrà una bella giornata e non lascerai che le afflizioni planetarie ti influenzino o, se opportuno, potrai contrastarle grazie alla grande protezione della fortuna che ti accompagna in questo momento . Oggi ti sentirai molto sicuro di te stesso e questo si manifesterà sotto forma di successi sul lavoro.

Vergine

Oggi l’influsso avverso di Nettuno vi farà perdere tempo e molta fatica in dettagli che non sono importanti e, però, correte il rischio di tralasciare questioni ben più importanti, molto più urgenti. Non lasciare che le piccole cose ti impediscano di raggiungere i tuoi veri obiettivi.

Bilancia

Sarai vittima di una grande ingiustizia, o lo crederai, legata al lavoro, a questioni finanziarie o anche a qualche causa legale che potresti perdere quando eri assolutamente sicuro che avresti trionfato. Queste cose non sono casuali e il tradimento si nasconde dietro di te. Alla fine riuscirai a riprenderti, ma devi stare attento.

Scorpione

Successo o fortuna legati al lavoro o al denaro, o entrambi. Tuttavia in questo momento nel cielo regna un influsso avverso di Nettuno e quel successo potrebbe essere di breve durata o meno solido di quanto sembri, e quindi non bisogna abbassare la guardia, affinché la gioia non offuschi la vostra attenzione e la vostra intelligenza.