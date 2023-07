Oroscopo Branko domani 21 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potrebbe essere abbastanza tumultuoso in campo sentimentale. Potresti anche scoprire di avere difficoltà a sedurre, che trovi difficile impegnarti e che ci sono troppe domande che rimangono senza risposta. Per quello che vuoi, evita di costringere le persone intorno a te e, in particolare, il tuo partner a pensare come te. Impara a cronometrare e cerca di vedere oltre la punta del naso.

Toro

Oggi potresti produrre una sottile miscela di buon umore e gentilezza che emana dalla tua persona e che, persino, potrebbe impressionare gli altri. Inoltre, il tuo senso dell’umorismo e il tuo sorriso sincero ispireranno ammirazione e rispetto. Tuttavia, può accadere che il tuo partner voglia parlarti seriamente e che tu non gli dia abbastanza tempo per esprimersi liberamente. Lascia tutto ciò che hai nelle tue mani e ascoltalo.

Gemelli

Oggi il contatto con il tuo partner potrebbe trasmettere una meravigliosa sensazione di pienezza e soddisfazione. E, anche se non ti metti nei vincoli e non ti costringi a smettere di essere prudente, lasciati trasportare dagli eventi. Cerca di mettere un po’ d’ordine nella tua testa, fidati di te stesso e poi abbandonati alla magia dell’amore. Hai tutto in mano per rompere le barriere che ti poni.

Cancro

Potrebbe essere più che probabile che oggi ti picchi più del solito e che ti costringi persino a passare la tua relazione sentimentale e le tue emozioni attraverso il setaccio del razionale. Inoltre, potresti sentirti diverso e molto preparato a raggiungere i tuoi sogni e gli obiettivi desiderati se li guardi da nuove posizioni. Tuttavia, se vivete in coppia, non esitate a condividere i vostri sentimenti per darvi almeno l’opportunità di seguirvi nella metamorfosi della vostra vita.

Leone

Con la testa piena di nuovi desideri, potresti agire sui nuovi eventi che potrebbero sorgere durante questo giorno e metterli dalla tua parte solo se accettassi di essere meno ostinato. Un consiglio, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità piuttosto che da idee preconcette. Impara anche ad assaporare gli effetti della tua ritrovata serenità sul tuo partner e sulle persone che ti circondano.

Vergine

Oggi sarete guidati da un unico obiettivo: conquistare l’uomo o la donna ideale. Sia che tu lo abbia trovato o che tu abbia solo notato lei o lui, potresti trascorrere una giornata appassionata e appassionata. Tuttavia, fai molta attenzione ai giudizi categorici. E molto importante, non lasciarti incantare dalla prima perla che trovi. La prudenza è la madre della sicurezza, anche se fa rima piuttosto male con passione.

Bilancia

Non sorprenderti se durante il giorno di oggi stai incontrando molti problemi a comunicare con la maggior parte delle persone intorno a te. Di fronte alla testardaggine e all’intransigenza degli altri, potresti essere tentato di nascondere o mascherare l’intensità delle tue emozioni. Un consiglio: evita di chiuderti in te stesso e cerca di armarti di chili di pazienza e serenità fino a quando i tuoi cari non saranno di umore migliore.

Scorpione

Oggi sarete immersi in un meraviglioso universo di sogni e fantasie. L’atmosfera del giorno, statica e intangibile, è la più adatta ai nativi del tuo segno. Tuttavia, dovresti diffidare della tua estrema sensibilità. Tra il sogno e l’incubo, c’è solo un passo. E puoi attraversarlo se non ti connetti e segui la lunghezza di un’onda positiva. Evita di concentrarti sul lato negativo e oscuro di qualsiasi situazione che ti si presenta.

Sagittario

Senza dubbio oggi sarai di ottimo umore. Un po’ di aria leggera potrebbe soffiare durante tutta la giornata e vi incoraggerà a vivere momenti delicati e perché no, anche romantici… Lasciati trasportare da ciò che ti attrae, dal tuo umore e dai tuoi desideri. Anche se le promesse d’amore non sono all’orizzonte, puoi essere sicuro che trascorrerai momenti ricchi di emozioni.

Capricorno

Oggi potresti sentirti molestato da una persona che sta cercando di toglierti di mezzo e ti spinge a spostarti da dove sei. Non sorprenderti se vieni aggredito senza motivo. I diversi aspetti della giornata evidenzieranno la mancanza di sensibilità e tolleranza della cosiddetta specie umana. Ma per favore non prenderla sul personale. Il tuo guscio riconosciuto ti aiuterà a proteggere il tuo carattere dolce e vulnerabile.

Acquario

Oggi potresti sentirti pronto a impegnarti in modo più serio e duraturo con quella persona con cui stai uscendo da alcuni mesi. Potresti voler fare un passo importante come trasferirti con il tuo partner o fare una proposta di matrimonio. Lasciati guidare dalle tue emozioni e non aver paura di rivelare la vera natura dei loro sentimenti. Nell’amore come in altre cose, chi non rischia, non vince.

Pesci

Oggi potresti lasciare tutto per aiutare una persona cara. Ad esempio, tuo figlio potrebbe aver bisogno del tuo sostegno o di qualche consiglio su qualcosa, oppure il tuo partner potrebbe chiederti aiuto. Non esitare a comportarti come un eroe e mostrare loro che possono contare su di te. Se sei single, un amico potrebbe chiederti di dare una mano su qualcosa, prestargli soldi o una spalla su cui piangere. Offri loro il tuo aiuto perché ti farà sentire bene.