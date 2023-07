Oroscopo Branko domani 21 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se hai intenzione di lasciare il tuo solito ambiente, tieni presente che potresti aver bisogno di cose che non attirano la tua attenzione ora. Scopri tutti i dettagli del viaggio. Alcune questioni da cui dipende molto l’economia familiare sono state abbandonate da tempo. Smettila di rivedere bollette e consumi, ti fa molto comodo. Non ti mancherà il supporto nella tua nuova scommessa professionale, che è molto complicata. Avrai una mano che ti aiuterà nei momenti difficili.

Oggi incontrerai una persona di contrasti, che per certi aspetti coincide con te, ma per altri sei lontana anni luce. Sarà una relazione che sarà difficile. Non impegnarti ora in cose che non sai se realizzerai in futuro. È meglio lasciare le decisioni per dopo, quando avrai le idee chiare sulla tua situazione. Preoccupati di più del presente e di approfittare delle opportunità che la vita ti offre per divertirti appieno, soprattutto con la tua famiglia.

Bilancia

I conti non tornano e non riesci a trovare un modo per risolvere i tuoi problemi di liquidità. La soluzione può venire solo aumentando il tuo reddito il prima possibile. Non è conveniente per te fare qualcosa che richieda un’elevata concentrazione, la tua testa ora è in un altro posto e non è in grado di lavorare chiaramente. Prova a posticipare i lavori. Non esitate a chiedere ciò di cui avete bisogno affinché il vostro lavoro proceda in buone condizioni. Coloro che devono soddisfare le tue richieste non rifiuteranno.

Scorpione

Non sei obbligato a portare sempre l’iniziativa, a volte è più interessante lasciarsi andare per godersi il viaggio con più calma. Prova oggi. Sei più accelerato del solito, cerca di recuperare la tranquillità che di solito guida il tuo comportamento. Affronti rivali sconosciuti. I pezzi del puzzle che da tempo ti portano sulla strada dell’amarezza cominciano a ricomporsi. Le cose si chiariscono, ma non sono affatto facili.