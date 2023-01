Oroscopo Branko domani 22 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa giornata ti porterà tante spese che non ti aspetti, e se avevi già in mente di fare una spesa specifica, alla fine sarà maggiore e le cose si complicheranno. Ma la cosa peggiore non è quella, non sarà nemmeno così grave, ma piuttosto che oggi potresti perdere la pazienza abbastanza facilmente e fare o dire cose di cui poi ti pentirai.

Toro

Oggi ti aspetti una giornata tranquilla in cui puoi dedicarti a fare le cose che più desideri, ma la realtà sarà molto diversa e alla fine dovrai affrontare tutti i tipi di problemi che si presenteranno, anche se nessuno serio. . Non sarà una brutta giornata, anche se alla fine lavorerai tanto quanto nei giorni feriali.

Gemelli

Vi aspetta un buon fine settimana, anche se ricco di sorprese, e proprio nelle sorprese starà il meglio. Tutto andrà in modo molto diverso da come avevi previsto, e allo stesso tempo andrà meglio. È un giorno di notizie piacevoli, di ricongiungimenti con persone care che erano lontane o di storie d’amore che nascono.

Cancro

Nel corso degli ultimi mesi vi ho avvertito molte volte che per voi stanno arrivando bei tempi e proprio oggi avrete la possibilità di verificarlo, o almeno, di ricevere qualche conferma che la fortuna si sta avvicinando a voi. Ad ogni modo, oggi ti aspetta una buona giornata in cui riceverai una grande gioia inaspettata.