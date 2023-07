Oroscopo Branko domani 22 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti lancerai nel nuovo, nell’ignoto e troverai terreno fertile per le tue capacità. Inizi un percorso con molte possibilità di trionfo. Nel rapporto di coppia ci vuole un po’ di rinnovamento, un po’ di aria fresca che vi faccia rivivere i momenti di passione che tanto vi hanno fatto innamorare in passato. Finisci quella faccenda che hai a metà il prima possibile, più passa il tempo, più complicazioni creerai con i tuoi capi. Non sarai in grado di giustificare ulteriori ritardi.

Ultimamente sei troppo permaloso, qualunque cosa dicano gli altri ti colpisce più di quanto sia consigliabile. Sei molto permeabile alle critiche. Se rendi la vita troppo complicata, potresti facilmente perderti. È meglio per te scommettere su tre o quattro cose sicure e lasciare i capricci per dopo. Tutto ciò che accade in questi giorni rimarrà impresso nella tua mente per sempre. Ti aspettano momenti molto intensi che condizioneranno la tua vita in futuro.

Bilancia

Stai perdendo troppo tempo a pianificare, potrebbe essere il momento di mettersi al lavoro. È tutto chiaro, devi decidere il prima possibile. Ma, almeno per un momento, affronta la possibilità che nulla di ciò che immagini sia come pensi, le apparenze potrebbero ingannarti. E ‘sano. Se riuscirai a superare la paura del primo momento, la difficile situazione che dovrai affrontare diventerà un’opportunità per dimostrare il tuo valore.

Scorpione

Alcuni eventi che ora vengono alla luce mettono in dubbio le intenzioni di una persona che fino ad ora consideravi un alleato. Solo se ti senti libero dagli impegni svilupperai le tue capacità creative. I legami frenano il tuo potere di sviluppare la tua immaginazione. Combatti per la tua indipendenza. Dovrai fare grandi sforzi per mantenere il livello oggi, le cose saranno molto in salita. Subirai le conseguenze di una decisione arbitraria.