Oroscopo Branko domani 22 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Questo sarà uno dei migliori segni della giornata, in questo caso grazie all’influsso di Marte, governatore dell’Ariete, che sarà forte e favorevole. Non solo le cose andranno come vorresti o avevi pianificato, ma anche oggi brillerai più del solito davanti ai tuoi cari. Ideale per feste o raduni di amici.

Toro

Oggi vi aspetta una giornata di sacrifici o di rinunce, di problemi o crisi che non vi aspettate e quelle che dovrete affrontare rinunciando che la giornata si svolga come l’avete programmata. Contrattempi familiari o domestici o eventi imprevisti, che in molti casi potresti causare tu stesso con i tuoi nervi.

Gemelli

Oggi siete fortunati perché il Sole comincerà a transitare nel vostro segno, come ogni anno in queste date, e per un mese questo vi porterà più fortuna e anche maggiore luminosità. È il momento ideale per prendere iniziative e lavorare per realizzare i tuoi sogni. Tenderai anche ad essere al centro dell’attenzione.

Cancro

Dopo molte settimane, o anche mesi, in cui ti sei sentito, molte volte, dominato da paure, dubbi o esitazioni, ora stai gradualmente entrando in un periodo che diventerà migliore e più fruttuoso, e oggi avrai prove o indicazioni che le cose andranno a poco a poco in quella direzione.