Oroscopo Branko domani 23 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Oroscopo Branko 23 giugno Sagittario

Una posizione favorevole della Luna contribuirà in larga misura affinché oggi tu abbia una giornata non solo piacevole e positiva dal punto di vista psichico ma anche fortunata nelle tue faccende mondane e lavorative, godrai anche di una maggiore intuizione di quella che di solito hai abitualmente Successo negli affari e nella finanza.

Oroscopo Branko 23 giugno Capricorno

È probabile che oggi non sia una buona giornata per te dal punto di vista emotivo, e anche se non vorrai, finirai per lasciarti trasportare dalla malinconia. Le tue ambizioni e la dedizione al lavoro ti porteranno problemi nella tua vita intima e potresti dover scegliere tra avere successo nel mondo o avere la persona che ti rende così felice.

Oroscopo Branko 23 giugno Acquario

Nonostante le tue idee radicali e il tuo grande individualismo, però, hai un grande cuore e oggi lo dimostrerai dando il tuo aiuto a qualcuno che apprezzi sinceramente, ma che in questo momento non si sta divertendo. Aiutare quella persona ti porterà problemi o disagio, ma continuerai ad andare avanti qualunque cosa accada.

Oroscopo Branko 23 giugno Pesci

Appoggiati alla realtà e non ai tuoi meravigliosi sogni perché altrimenti ti aspetta una delusione, che arriverà anche prima di quanto pensi. Perché i tuoi sogni diventino realtà devi fare affidamento sulla realtà e mai il contrario. Ad ogni modo, oggi la vita ti lancerà una piccola brocca di acqua fredda che ti aiuterà a capire.