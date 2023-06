Oroscopo Branko domani 23 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Oroscopo Branko 23 giugno Leone

Viaggi fortunati, oggi avrai una buonissima stella se devi fare un viaggio di lavoro o anche per altri motivi. Oggi la fortuna ti verrà all’estero, che tu viaggi o che altri vengano a trovarti. Riconoscimenti o successi che ti arriverebbero da molto lontano. Grande intuizione e ispirazione.

Oroscopo Branko 23 giugno Vergine

Vi aspetta una giornata favorevole per questioni lavorative o finanziarie, migliore delle precedenti, inoltre vi arriveranno buone notizie che vi solleveranno un po’ di più il morale. I problemi o le preoccupazioni di questi ultimi giorni saranno risolti e, d’altra parte, troverai un riconoscimento o un aiuto che non ti aspetti.

Oroscopo Branko 23 giugno Bilancia

A volte quando ti senti stanco o giù di morale, pensi addirittura di non farcela più, all’improvviso trovi un aiuto su cui non contavi, una porta aperta, un’uscita. Questo è quello che ti succederà oggi e darà un colore molto diverso alla tua vita, poiché la giornata inizierà per te con la sensazione di voler gettare la spugna.

Oroscopo Branko 23 giugno Scorpione

Oggi vi ritroverete molto negativi in ​​generale, diventerete aggressivi per qualsiasi sciocchezza e diffiderete di tutto e di tutti. Le cose non stanno andando come vorresti, o almeno oggi ti sveglierai con quella sensazione, anche se la logica dice il contrario. Anche la tua vita intima avrà una maggiore tendenza agli shock o alle tensioni.