Colpito da un’auto pirata mentre rientrava a casa a piedi: Michele Dallavalle, 57 anni, è morto

Michele Dallavalle, 57 anni, originario di Rivergaro ma residente a Carpaneto, Piacenza, è stato tragicamente ucciso in un incidente stradale mentre rientrava a piedi verso la sua abitazione. La sera del 27 aprile, Dallavalle è stato colpito da una vettura pirata che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso.





Il corpo di Dallavalle è stato scoperto poco prima della mezzanotte, riverso a terra a pochi metri da casa sua, da un passante che immediatamente ha allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo, i gravi traumi subiti hanno portato alla sua morte in ospedale durante la notte.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri di Fiorenzuola, che hanno immediatamente esaminato le immagini delle telecamere di sicurezza nella zona. Queste riprese potrebbero essere cruciali per identificare il veicolo coinvolto e risalire all’autore dell’incidente, che al momento rimane ignoto.

L’incidente è avvenuto in una strada periferica e poco trafficata, tipica delle aree residenziali, il che potrebbe aver facilitato la fuga dell’automobilista senza essere notato. Le autorità stanno lavorando alacremente per chiarire i dettagli dell’accaduto, non escludendo nessuna ipotesi sulla natura dell’incidente, sia essa colposa o dolosa.

La comunità di Carpaneto è scossa da questo tragico evento che ha visto uno dei suoi cittadini perdere la vita in circostanze tanto cruente e ingiuste. La speranza è che le indagini in corso possano portare alla giustizia il responsabile di questo atto, restituendo un minimo di serenità alla famiglia di Dallavalle e agli abitanti del piccolo centro.