Fabrizio Corona si mostra nudo su Instagram, i social impazziscono: «Alcuni hanno ingrandito e altri negano»

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, ha recentemente celebrato i suoi 50 anni con uno scatto audace che non ha mancato di far parlare di sé. Su Instagram, Corona ha condiviso una foto di sé stesso completamente nudo, godendosi un momento di relax in una lussuosa spa all’aperto. La foto, che lo mostra senza censura, ha sfidato le politiche di Instagram riguardo la nudità, mostrando Corona in tutta la sua audacia.





L’immagine provocante ha scatenato una serie di reazioni sui social media, tra cui commenti di chi invidia il suo stile di vita disinvolto e chi, invece, non perde occasione per scherzarci su. Uno dei commenti più divertenti suggerisce: “C’è chi ha zoomato e chi mente”, sottolineando con ironia l’effetto che queste immagini hanno sul pubblico.

Oltre a far parlare di sé per le sue foto, Corona è stato recentemente ospite in una puntata speciale di Gurulandia, andata in onda tre giorni prima, dove ha condiviso riflessioni sulla sua vita e carriera con il pubblico e con l’host Fedez.

Dopo una settimana intensa, l’ex paparazzo ha scelto di rilassarsi in modo decisamente unico. Con uno stile che lo ha sempre contraddistinto, ha optato per un rilassante fine settimana in una spa di lusso, condividendo l’esperienza con i suoi follower. La foto, benché provocativa, è stata abilmente scattata per mascherare le parti più intime con i tatuaggi e i riflessi dell’acqua, sebbene non completamente.

L’immagine di Corona, conosciuto per le sue continue provocazioni e per non aver mai avuto problemi a mostrarsi “come mamma l’ha fatto”, continua a generare dibattito e attenzione, confermando il suo status di personaggio sempre al centro dell’attenzione mediatica. Le sue recenti apparizioni pubbliche e le condivisioni sui social confermano che, nonostante le controversie, Corona sa ancora come catturare l’interesse del pubblico.