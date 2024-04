Francesca Minetti, sorella di Annalisa: ‘Condividiamo la stessa malattia’

La popular cantante Annalisa Minetti ha condiviso più volte il legame straordinario che esiste tra lei e la sua sorella minore, Francesca: “Il nostro legame trascende quello di due sorelle, sembra più quello di madre e figlia: avevo solo 16 anni quando è nata”, ha affermato la cantante, evidenziando la profonda connessione tra loro.





“Sono profondamente entusiasta del percorso di vita che ha intrapreso”, ha dichiarato Minetti, a cui si è unito in studio il marito Michele Panzarino. “La amo in ogni suo aspetto: come donna, come sorella, come madre e come moglie. Ogni ruolo che svolge mi affascina e mi sorprende”.

Annalisa Minetti, cantante di 46 anni, atleta paralimpica ed ex partecipante di Miss Italia nel 1997, è affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica che l’ha progressivamente resa non vedente. La stessa patologia affligge anche la sorella Francesca. Oggi, Annalisa ha perso del tutto la vista e non ha esitato a parlare in modo franco del suo calvario, mostrandosi profondamente commossa quando ha parlato della sorella, affetta dalla medesima malattia.

La terribile malattia, la retinite pigmentosa, ha sottratto la vista ad Annalisa a 18 anni e continua a tormentare la sorella più giovane della famiglia.

“Non vedo più niente. Ero consapevole che questo giorno sarebbe arrivato e credevo che avrei potuto gestirlo meglio. Quando però il medico mi ha dato la notizia, mi sono sentita sprofondare. Ho trascorso molto tempo a piangere. La prima persona a cui l’ho detto è stata mia sorella, poi mio marito”, ha dichiarato la cantante, legata a Francesca da un intenso legame, rafforzato ulteriormente dalla malattia condivisa.

“Adoro i miei figli e mia sorella in modo incondizionato. È una donna forte, decisa e un’ottima madre e moglie. Non ha mai rinunciato ai suoi sogni. È sposata, è una madre meravigliosa e siamo legate l’una all’altra, consapevoli quanto sia complicato affrontare la nostra condizione”.

L’interesse di Toffanin per il ruolo di Francesca come sostegno nella vita di Annalisa, entrambe condividendo la stessa malattia, ha generato una risposta emotiva: “In questo viaggio stiamo insieme, entrambe consapevoli che non è un tragitto facile. Ma abbiamo un cuore resiliente e abbiamo il coraggio di affrontare gli ostacoli”. Quest’ultima dichiarazione ha commosso anche la conduttrice, in particolare quando Annalisa, in lacrime, ha espresso quanto le sia difficile non vedere i suoi figli crescere. Chiesto su eventuali cure per ripristinare la vista, Annalisa ha citato un chip potenzialmente utile, anche se non nel breve termine: il suo più grande desiderio è quello di poter vedere i suoi bambini crescere.