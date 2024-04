Il dolore di Lory Del Santo per la morte di Conor e Loren: “Passavo molto tempo sdraiata per terra”

In una recente puntata di Domenica In, Lory Del Santo ha condiviso le sue esperienze dolorose riguardanti la perdita dei suoi due figli, Conor e Loren, ed ha rivelato dettagli sulla sua relazione con il musicista Eric Clapton.





Del Santo ha descritto la complessità del suo rapporto con Clapton, iniziato con grande entusiasmo e poi segnato dalla fuga di lui al momento della gravidanza. “Con Eric Clapton è stato un amore contrastato. Quando rimasi incinta, lui sparì per sei mesi, poi ci riconciliammo brevemente,” ha raccontato Lory, evidenziando le difficoltà e le gioie di quel periodo.

Il dolore più grande per Lory Del Santo è arrivato con la tragica morte di Conor, caduto dal 53esimo piano di un grattacielo di Manhattan a soli 5 anni. Questo evento devastante è stato seguito, anni dopo, dal suicidio del suo secondo figlio, Loren, nel 2018. Loren soffriva di anedonia, una condizione che impedisce di provare piacere, rendendo la vita estremamente difficile.

“Perdere i figli è terribile. All’inizio mi sdraiavo a terra per ore, poi un giorno mi sono chiesta se avrei voluto restare così per sempre e ho deciso di alzarmi,” ha condiviso Del Santo, sottolineando la forza necessaria per superare tali momenti.

Durante l’intervista, Lory ha anche riflettuto sulla solitudine e la difficoltà di affrontare questi dolori senza il sostegno dei padri dei suoi figli, che erano assenti. “Quando non è evidente il problema, non ci sono soluzioni facili. Oggi, conoscendo la condizione di Loren, so che comunque sarebbe stato difficile prevenire il tragico esito,” ha aggiunto, evidenziando la complessità delle malattie mentali.

Quest’apparizione a Domenica In ha offerto un’intima occhiata nel cuore di Lory Del Santo, mostrando la sua resilienza e la capacità di trovare la forza anche nei momenti più bui. La sua storia continua a toccare il cuore di molti, evidenziando l’importanza del supporto emotivo e della comprensione nei confronti delle malattie mentali.