Oroscopo Branko domani 23 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Una persona con parole tranquille ma con poche basi può farti finire in una melanzana da cui sarà difficile per te uscire. Con un po’ di buon senso starai fuori dai guai. È il momento di seminare, non di raccogliere. Non preoccuparti se non ottieni risultati immediati sul lavoro, in futuro vedrai che tutto ciò che fai non è vano. La tua vita sociale è molto attiva in questi giorni, appesantendo troppo la tua già fitta agenda. Stai molto attento ad accettare più impegni rispetto al conto.

Niente sta andando come vorresti ora e questo sta per farti precipitare nella disperazione. Abbi un po’ di pazienza e non abbandonare i tuoi progetti, hai solo bisogno di più tempo. Guarda le tue finanze. È possibile che tu non stia tenendo conto che molto presto dovrai affrontare una grossa spesa per la quale non hai fornito fondi sufficienti. Oggi sarai tentato di rimanere invischiato in un triangolo amoroso che ti porterà solo problemi. Cerca di seguire il tuo percorso senza entrare in quello degli altri.

Bilancia

L’invidia si annida nel tuo ambiente di lavoro. I tuoi successi non sono andati bene con alcune persone, che ora cercheranno di esigere la loro vendetta mettendo dei bastoni tra le ruote. Assicurati di fare le cose per bene, non lasciare nulla al caso e assicurati che nulla possa andare storto. La tua reputazione dipende dai tuoi risultati. Le modifiche dell’ultimo minuto modificano seriamente il tuo programma e ti daranno seri mal di testa. Attenzione ai raffreddori, possono ridurre la tua capacità.

Scorpione

La persona che ami ti rivelerà i suoi sentimenti oggi o uno di questi giorni. Stai per iniziare una relazione sentimentale che può essere trascendente nella tua vita. I problemi economici non sono tanti. Forse stai attraversando un momento delicato, ma saprai come uscirne se applichi il buon senso. Non rischiare. Studia bene il terreno che stai calpestando prima di intraprendere un’avventura finanziaria che può darti tante soddisfazioni quanto spiacevole. Chiediti se sei pronto.