Oroscopo Branko domani 23 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Gemelli

Le stelle ormai proteggono i progetti che intraprendete, Gemelli, quindi se oggi una persona intorno a voi, magari della vostra famiglia, vi propone di intervenire in un’impresa, dite di sì. Non devi cambiare lavoro, si tratta di partecipare quotidianamente a una buona idea che hai avuto. Accettalo perché può portarti entrate extra. Se oggi vai a fare shopping, cerca di scegliere bene e non fidarti di poter pagare quello che vuoi, perché i soldi volano ogni giorno, Gemelli. Se vedi che uno di questi giorni la tua carta di credito andrà in fumo, cambia programma, non cedere alla tentazione. Meglio incontrare il proprio partner o un amico per una passeggiata o per fare un po’ di esercizio la sera. Domani sarai felice di aver preso questa decisione.