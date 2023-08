Oroscopo Branko domani 24 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La vostra vita sentimentale è molto più semplice ora che avete deciso di rompere i legami che vi impedivano di svilupparvi. La libertà e l’indipendenza ti si addicono. L’esercizio sportivo è ancora fondamentale per il tuo corpo, cerca di mantenerlo nonostante tu abbia sempre meno tempo a disposizione. Prenditi cura anche della tua dieta. Una nuova responsabilità ricade sulle tue spalle, che durerà per un po’. Dovrai sfruttare quel tempo per dimostrare che sei capace di affrontare sfide importanti.

Vergine

Le persone che sostengono le tue iniziative sono quelle di cui dovresti tenere conto, se ti prendi cura di coloro che si prendono cura di te, otterrai un sostegno molto duraturo. È conveniente che tu sia consapevole dei tuoi limiti, se provi a coprire un morso troppo grande, finirai per soffocare. Sii moderato nelle tue ambizioni. Ti ritroverai oggi o forse domani davanti a una decisione importante nella tua vita. I dubbi non saranno pochi, ma bisogna affrontare la situazione con integrità, non tremare.

Bilancia

Bisogna essere un po’ più prudenti nella spesa. Non si tratta di apparire avari o avidi, ma di evitare di sprecare ciò che ti costa tanto tempo e fatica guadagnare. Non lasciatevi vincere dalla tentazione della pigrizia, anche se ormai le scadenze non sono troppo vicine, presto verrete sopraffatti dalla mancanza di tempo. Non è il momento di esitare, perché sei molto vicino agli obiettivi che hai sempre perseguito. Con un ultimo sforzo potrai ottenere il resto di cui hai bisogno.

Scorpione

Devi mettere da parte la tua timidezza, anche se ti costa fatica. È l’unico modo per trovare la relazione che tanto cerchi. Apri il tuo cuore. È necessario condividere il lavoro con gli altri, tu da solo non potrai affrontare il carico che hai addosso oggi. Di notte, tendenza alla discussione. La vita non è facile e stai iniziando a rendertene conto ora. Pensa che ogni colpo che dai ti aiuta a imparare e a prevenire nuovi errori in futuro.