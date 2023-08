Oroscopo Branko domani 24 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

È tempo di prenderti cura dei tuoi nemici, stai attraversando una delicata situazione di debolezza di cui può approfittare chi ti sta alle calcagna sul lavoro. La tua situazione lavorativa non è ancora sulla via della sicurezza, devi dedicare più tempo al consolidamento per poter essere calmo in futuro. Alcune minacce che incombono su di te scompariranno gradualmente, ma altre rimarranno e addirittura peggioreranno. Con il lavoro, alla fine ne uscirai vittorioso.

Capricorno

Attraversi momenti di particolare creatività e fantasia, ti aiuterà ad avanzare nel campo personale, ma anche (perché no?) a guadagnare qualche soldo in più. Non scoraggiatevi se alcune cose non vanno troppo bene, il segno della vostra fortuna cambierà presto. Lanciano arie molto interessanti in ambito professionale. Opportunità che fino ad ora non avevi nemmeno sognato si stanno avvicinando a te, approfittane senza esitazione.

Acquario

Prendi più sul serio i sentimenti degli altri se vuoi che gli altri prendano sul serio i tuoi. A volte le battute fanno molto più male di quanto pensi. Non si percepiscono molti cambiamenti nel tuo futuro, e questa non è una buona notizia, perché hai bisogno di rinnovamento. Soprattutto, cerca di non cadere nel pessimismo. Se continui a fare le cose bene, ti costerà sempre meno ottenere ciò che desideri. Gli altri iniziano a fidarsi di te e questo ti aiuta a ricevere supporto.

Pesci

Il tuo desiderio di libertà è positivo, ma a volte si scontra con la tua relazione romantica. Oggi sarà uno di quei giorni in cui ti sarà difficile rendere compatibili entrambi. L’umorismo può essere la migliore medicina, contemplare le cose con facilità può aiutarti a sbarazzarti dello stress. Presto le cose saranno più facili. Finora siete stati in ottima forma fisica senza quasi alcuna cura per voi stessi, ma d’ora in poi dovrete stare attenti alle vostre abitudini per stare bene.